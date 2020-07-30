Величайшая угроза здоровью человека: загрязнение воздуха представляет такую же опасность, как и 20 лет назад

За последние два десятилетия человечество незначительно продвинулось в процессе снижения глобального уровня загрязнения воздуха твердыми частицами. Согласно данным университета Чикаго относительно индекса качества воздуха (AQLI), прогресс в некоторых странах нивелируется ухудшением в других.

Пока большинство стран борется с пандемией COVID-19, в мире продолжает существовать еще один "невидимый убийца", ежедневно сокращающий жизнь миллиардов людей на пару лет.

Новое исследование демонстрирует неутешительные результаты. Согласно нему, загрязнение воздуха еще до пандемии оставалось фактором, несущим наибольшие риски для здоровья, и без стойкой государственной политики останется таковым и после победы над COVID-19.

По данным исследователей, обильное загрязнение твердыми частицами в среднем сокращает продолжительность жизни почти на два года.

Эксперты отмечают, что несмотря на то, что в заголовки газет чаще попадает информация о все новых и новых случаях коронавирусной болезни, именно загрязнение является наибольшей угрозой для здоровья населения Земли.

Около четверти всего населения мира проживает в четырех странах Южной Азии - Бангладеш, Индия, Непал и Пакистан - которые являются одними из наиболее загрязненных. Так за прошедшие два десятилетия, уровень загрязнения воздуха там вырос на 44%, а средняя продолжительность жизни местного населения сократилась на 5 лет.

Отмечается, что 89% населения Юго-Восточной Азии проживает в местах, где загрязнение твердыми частицами превышает рекомендации ВОЗ.

С другой стороны, ученые отмечают и позитивные новости из ряда стран, принявших меры по очистке воздуха.

Университет приводит в пример Китай, где в 2013 году началась "война с выбросами". Страна за это время сократила загрязнение на 40%. Если этот процесс будет продолжаться, то жители Китая смогут рассчитывать на "продление" жизни на 2 года.

США, Европа и Япония тоже добились успехов благодаря жесткой политике сокращения выбросов. Тем не менее, США и Европе понадобились несколько десятилетий, чтобы достичь результатов, продемонстрированных Китаем за 5 лет.