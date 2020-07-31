Скачать
Пятница, 31.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Киеве: снова более ста случаев за сутки, одно из общежитий закрыли на карантин
Коронавирус в Киеве: снова более ста случаев за сутки, одно из общежитий закрыли на карантин
"Цветные" зоны и новые правила: как изменится карантин с 1 августа
"Цветные" зоны и новые правила: как изменится карантин с 1 августа
Смалийчук прояснил ситуацию с Карпатами (Видео)
Смалийчук прояснил ситуацию с Карпатами (Видео)
Подделал подписи? Канье Уэста подозревают в мошенничестве
Подделал подписи? Канье Уэста подозревают в мошенничестве

Две экологические проблемы одним махом: ученым удалось их решить благодаря одной разработке

Две экологические проблемы одним махом: ученым удалось их решить благодаря одной разработке
Обновлено 17:33 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Ученые создали новые нано-губки, которые могут превратить углекислый газ в топливо, а также способны разлагать пластик.

Двумя наиболее известными твердыми кислотами являются кристаллические цеолиты и аморфные алюмосиликаты. Хотя цеолиты являются сильно кислыми, они ограничены присущей им микропористостью, вызывая крайнее диффузионное ограничение. В то время как алюмосиликаты хоть и являются мезопористыми, они страдают от низкой кислотности и умеренной стабильности. Таким образом, это синтетическая задача — разработать и синтезировать твердые кислоты с кислотностью как цеолитов, и текстурными свойствами алюмосиликатов.

С другой стороны, основной причиной изменения климата является углекислый газ в атмосфере, уровень которого растет с каждым днем. Эффект глобального потепления с точки зрения резких изменений в погодных условиях уже ясно виден и вызывает тревогу. Таким образом, существует огромная необходимость в поиске путей снижения уровня углекислого газа путем его отделения или преобразования в топливо. Также растущее количество пластиковых отходов стало серьезной экологической проблемой. Большинство стран производят тысячи тонн пластиковых отходов каждый день.

В новой работе исследователи рассмотрели обе эти проблемы за один раз, разработав нанотвердые кислоты, которые превращают углекислый газ непосредственно в топливо (диметиловый эфир) и пластмассовые отходы в химические вещества (углеводороды).

Используя методы биконтинуальных капель микроэмульсии в качестве мягкого шаблона, ученые синтезировали кислый аморфный алюмосиликат (ААС) с нано-морфологией губки, которая проявляет как цеолитные (сильная кислотность), так и аморфные алюмосиликатные (мезопористая высокая площадь поверхности) свойства.

Величайшая угроза здоровью человека: загрязнение воздуха представляет такую же опасность, как и 20 лет назад

Многочисленные исследования подтвердили — классификация новых материалов, благодаря уникальным свойствам, граничит между кристаллическим цеолитом и аморфным алюмосиликатом.

Новая разработка может позволить разработку твердокислотного катализа для разложения пластика, а также превращения углекислого газа в топливо. Процесс будет происходить при условиях, необходимых для того, чтобы сделать его экономически конкурентоспособным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Разработка, Пластик, Нано-губки.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ушла из жизни актриса сериала "Крепостная"
02 Верховный суд обязал Владимира Арьева и канал "Прямой" извиниться перед Виктором Медведчуком
03 Минск передал Украине список задержанных боевиков ЧВК Вагнера
04 Самый простой и наиболее действенный способ продлить жизнь
05 Очередной "гумконвой" на Донбасс: Украина направила ноту протеста МИД РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опоздали на самолет: российский посол объяснил, что делали боевики Вагнера в Минске
Опоздали на самолет: российский посол объяснил, что делали боевики Вагнера в Минске
В Полтаве следователь ГБР и полицейский попались на взятке
В Полтаве следователь ГБР и полицейский попались на взятке
Выход Козака из ТКГ: Кравчук считает, что это &quot;не решение&quot;
Выход Козака из ТКГ: Кравчук считает, что это "не решение"
Официально: новые iPhone в этом году выйдут позже, чем предполагалось
Официально: новые iPhone в этом году выйдут позже, чем предполагалось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь