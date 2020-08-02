Какая страна вредит окружающей среде больше: Европейский союз планирует запустить новый спутник

Европейский союз (ЕС) планирует запустить спутник, который будет отслеживать и наносить на карту выбросы углекислого газа. С его помощью, можно будет понять какая из стран наносит больший ущерб экологии.

Немецкий производитель OHB-System подписал контракт на сумму 445 млн евро для строительства спутниковой сети мониторинга выбросов углекислого газа по всему миру. Эта инициатива нужна для того, чтобы все страны Парижского климатического соглашения могли узнать детальные данные о выбросах.

Космический аппарат планируют запустить в 2025 году. На них установят датчики Sentinels, которые отслеживают все, начиная от повреждений, вызванных землетрясениями, и заканчивая состоянием здоровья основных продовольственных культур.

На спутник также установят несколько датчиков, которые помогут извлечь сигнал и дифференцировать антропогенные источники газа от источников, выбрасываемых в результате природных процессов.

По требованиям Парижского соглашения страны должны запустить спутник или сеть спутников к 2026 году. "Некоторые оптические приборы новые и очень чувствительные, поэтому нам придется следить за развитием устройств и периодически менять их. Но, безусловно, мы обязаны запустить спутники к 2025 году".

Сейчас на орбите находятся шесть спутниковых систем Sentinel, которые, в том числе, следят за выбросами углерода. Устройство OHB-System будет чувствительнее к выбросам и поможет следить за тем, выполняются ли соглашения.