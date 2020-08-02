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Все для китов: новый метод мониторинга за их популяцией поможет ученым сохранить больших млекопитающих

Все для китов: новый метод мониторинга за их популяцией поможет ученым сохранить больших млекопитающих
Обновлено 10:29 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Команда, возглавляемая Британской антарктической службой (BAS), провела исследование, которое поможет лучше изучить китов в отдаленных и недоступных местах.

Результаты исследование показывают, что оцененные спутником плотности популяции китов составляли около трети от плотности, оцененной судном. Это хорошая новость. Хотя у спутников наблюдаются более низкие показатели обнаружения, чем у судов, они все же обнаруживают достаточно китов, чтобы сделать метод полезным, например, для мониторинга изменений в численности китов, особенно в отдаленных регионах, где традиционные съемки труднее и дороже.

Исследование проводилось на Антарктическом полуострове, главном месте для добычи корма летом для многих видов усатых китов. Спутниковые снимки района пролива Жерлаш, охватывающего ~ 1000 км², были получены в течение двух дней и сопоставлены с ежегодной съемкой морских китов в рамках Бразильской антарктической программы, которая проводится в то же время.

Спутниковые снимки обеспечивают жизнеспособный способ сбора больших объемов данных наблюдений за китами с возможностью оценки плотности китов в непревзойденных пространственных и временных масштабах - Коннор Бэмфорд, ведущий автор исследования, эколог в Университете Саутгемптона.

Хотя это новый метод, и у нас еще много работы, мы надеемся, что это проложит путь к дальнейшим разработкам, которые обеспечат малобюджетные средства сбора данных о китах в будущем. Это дополнит существующие наблюдения и поможет работе в отдаленных регионах для защиты популяций китов и мест их питания.

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Новые методы предлагают захватывающие возможности, но также требуют тщательного тестирования, прежде чем они начнут действовать. Одной из проблем является возможность учета подводных китов. В настоящее время ведется дальнейшая работа с использованием инструментов машинного обучения, помогающих идентифицировать китов по спутниковым снимкам.

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Все по теме:

Исследование, Экология, Киты, Кит, Популяция.

Автор:

Телеграф
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