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Изменение климата плохо влияет на Северный Ледовитый океан: детали

Изменение климата плохо влияет на Северный Ледовитый океан: детали
Обновлено 20:01 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Ученые из США обнаружили, что объем пресной воды в Северном Ледовитом океане увеличивается из-за глобального потепления, а это влияет на экосистему всей планеты.

Исследование Колорадского университета показало, что изменение климата приводит к увеличению количества пресной воды в Северном Ледовитом океане. В течение следующих десятилетий это приведет к увеличению объема пресной воды в Северной Атлантике, что может нарушить океанические течения и повлиять на температуру во всей Европе.

Ученые опубликовали подробности своих исследований в научном журнале Geophysical Research Letters. Они рассмотрели увеличение запасов пресной воды в Арктике за последние два десятилетия и сделали выводы о том, как это повлияет на планету в будущем.

Исследователи заметили, что с 1990-х годов уровень пресной воды в Северном Ледовитом океане увеличился на 10%. Это 10 тыс. кубических км. воды.

"Мы много слышим об изменениях в Арктике в отношении температуры, и о том, как это скажется на экосистемах и животных. Но наше исследование дает дополнительное измерение — то, как увеличение количество пресной воды повлияет на циркуляцию океана и климат" - Рори Лайхо, соавтор и аспирант в области атмосферных и океанических наук.

Крайне высокий уровень: в Амазонке практически вся рыба содержит ртуть

Такие изменения происходили и раньше — например, в 1970-х и 80-х годах. Однако это были временные явления, позже уровень пресных и соленых вод приходил в норму. В этот раз тенденция не меняется и если так продолжится в будущем, то оборот воды в океане может нарушиться навсегда. Это может иметь негативные последствия для климата и для экосистем Северной Атлантики и всей планеты.

При этом пресная вода не дает охладиться остальной части океана: она удерживает холодную воду на поверхности, вместо того, чтобы позволить более плотной жидкости опуститься ниже. Таким образом, структура воды Северного Ледовитого океана значительно отличается от других океанов. Этот механизм также может нарушить океанические течения в Северной Атлантике.

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Все по теме:

Экология, Океан, Северный Ледовитый океан, Пресная вода.

Автор:

Телеграф
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