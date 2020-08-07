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Осталось только 12% ледяной массы: ледники в Южных Альпах начали таять быстрее

Осталось только 12% ледяной массы: ледники в Южных Альпах начали таять быстрее
Обновлено 20:07 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Ученые из Лидского университета в сотрудничестве с Национальным институтом водных и атмосферных исследований (NIWA) в Новой Зеландии составили карту потерь льда в Южных Альпах с конца Малого ледникового периода (примерно 400 лет назад) до 2019 года.

Их исследование показало, что ледники в Южных Альпах в последнее время начали таять вдвое быстрее, так как они достигли пика Малого ледникового периода. Особенно быстро ледники начали таять в последние 40 лет. 

Учение сравнили цифровые модели поверхностей ледника и выяснили, что потеря льда увеличилась в два раза со времен Малого ледникового периода. В сравнении с последними десятилетиями Южные Альпы уже потеряли до 80% от общего объема ледников.

На процесс таяния значительно повлияло изменение климата. Также таяние ледников влияет на глобальное повышение уровня моря. 

"Эти результаты количественно определяют тенденцию потери льда в Новой Зеландии. Ускорение скорости потери массы льда может только ухудшиться, поскольку не только климат, но и другие локальные эффекты становятся более выраженными, например, накапливается больше мусора на поверхности ледников, а озера на дне ледников набухают, усугубляя таяние", - Джонатан Карривик, автор исследования из Школы географии.

Изменения в мировом климате практически удвоили скорость роста лесов Новой Англии

Также автор отметил, что на данный момент просто необходимо составить план по снижению объема воды, которая утекает в местные реки с ледника, так как это влияет на качество местной воды.

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Все по теме:

Экология, Альпы, Ледник.

Автор:

Телеграф
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