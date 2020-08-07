Скачать
Пятница, 07.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 7 августа: Зеленский на Донбассе, COVID-19 и обновленный список карантинных зон в Украине
Итоги 7 августа: Зеленский на Донбассе, COVID-19 и обновленный список карантинных зон в Украине
Таран: Жители Донбасса начали чувствовать конец войны
Таран: Жители Донбасса начали чувствовать конец войны
В джинсах и свитерах: Зинченко тайно женился в Лондоне (Фото, Видео)
В джинсах и свитерах: Зинченко тайно женился в Лондоне (Фото, Видео)
Теперь уже точно: Lionsgate готовит сиквел "Грязных танцев"
Теперь уже точно: Lionsgate готовит сиквел "Грязных танцев"

Серьезная опасность для экологии: ученые смогли сделать топливо из старых шин

Серьезная опасность для экологии: ученые смогли сделать топливо из старых шин
Обновлено 20:58 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Переработка шин вызывает большой интерес и стимулируется все более строгими правилами правительствами разных стран. Ученые придумали, как перерабатывать использованные шины в топливо, используя пиролиз.

Пиролиз — чрезвычайно интересная альтернатива, когда дело доходит до переработки материалов шин с целью получения альтернативных видов топлива и нефтехимических продуктов с высокой добавленной стоимостью.

По сути, пиролиз — термическое разложение органических и многих неорганических соединений. В узком смысле — разложение органических природных соединений при недостатке кислорода. Пиролиз может определяться как высокотемпературный термолиз углеводородов, проводимый при низком давлении и малой продолжительности.

В этом контексте пиролиз включает в себя разрушение резины шины за счет воздействия тепла в отсутствие кислорода. Продукты и их выход зависят от условий, в которых проводится пиролиз.

Ученые: Нескончаемая вырубка лесов может привести к гибели человечества
Ученые: Нескончаемая вырубка лесов может привести к гибели человечестваЧитать полностью

Исследовательская группа проанализировала наиболее важные преимущества повышения ценности использованных шин с помощью каталитического пиролиза. Основной интерес к повышению ценности отходов шин путем пиролиза основан на потенциале получаемых продуктов: газа, жидкости и твердого вещества — угля. Выход и состав каждого из них зависят от условий пиролиза, заявляют ученые.

Жидкость является основным продуктом, полученным в каталитическом пиролизе. Эта жидкость представляет наибольший интерес, поскольку может быть использована в качестве топлива. Ее состав является сложным и включает в себя соединения различных типов, а также соединения серы, которые ограничивают ее прямое использование в качестве топлива. Интерес к каталитическому пиролизу, как правило, связан с улучшением свойств продуктов выхода.

Осталось только 12% ледяной массы: ледники в Южных Альпах начали таять быстрее

Пиролизные газы также могут использоваться в качестве топлива для выработки энергии. И, разумеется, уголь, который состоит из углеродной сажи, присутствующей в шине. Его можно будет повторно использовать в качестве технического углерода при производстве шин.

Сейчас исследователи постепенно коррелируют и улучшают процесс пиролиза, чтобы обеспечить распределение продуктов с более подходящим составом с целью их потенциального применения в качестве топлива или сырья, заключают ученые.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Топливо, Шины.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер молодой украинский футболист Дмитрий Левчук
02 7 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Ваш характер у Вас на лице: что форма носа может сказать о личности
04 Канал "112 Украина" заявил о попытке рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского
05 На Банковой рассказали, чего ждут от "нормандской встречи"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый замглавы Нацбанка: кто им стал
Новый замглавы Нацбанка: кто им стал
Зеленский &quot;попросил&quot; Путина освободить крымских татар
Зеленский "попросил" Путина освободить крымских татар
Пандемия коронавируса: Норвегия откладывает ослабление карантина
Норвегия откладывает ослабление карантина
Google Play Music прекращает работу
Google Play Music прекращает работу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь