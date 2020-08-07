Серьезная опасность для экологии: ученые смогли сделать топливо из старых шин

Переработка шин вызывает большой интерес и стимулируется все более строгими правилами правительствами разных стран. Ученые придумали, как перерабатывать использованные шины в топливо, используя пиролиз.

Пиролиз — чрезвычайно интересная альтернатива, когда дело доходит до переработки материалов шин с целью получения альтернативных видов топлива и нефтехимических продуктов с высокой добавленной стоимостью.

По сути, пиролиз — термическое разложение органических и многих неорганических соединений. В узком смысле — разложение органических природных соединений при недостатке кислорода. Пиролиз может определяться как высокотемпературный термолиз углеводородов, проводимый при низком давлении и малой продолжительности.

В этом контексте пиролиз включает в себя разрушение резины шины за счет воздействия тепла в отсутствие кислорода. Продукты и их выход зависят от условий, в которых проводится пиролиз.

Исследовательская группа проанализировала наиболее важные преимущества повышения ценности использованных шин с помощью каталитического пиролиза. Основной интерес к повышению ценности отходов шин путем пиролиза основан на потенциале получаемых продуктов: газа, жидкости и твердого вещества — угля. Выход и состав каждого из них зависят от условий пиролиза, заявляют ученые.

Жидкость является основным продуктом, полученным в каталитическом пиролизе. Эта жидкость представляет наибольший интерес, поскольку может быть использована в качестве топлива. Ее состав является сложным и включает в себя соединения различных типов, а также соединения серы, которые ограничивают ее прямое использование в качестве топлива. Интерес к каталитическому пиролизу, как правило, связан с улучшением свойств продуктов выхода.

Пиролизные газы также могут использоваться в качестве топлива для выработки энергии. И, разумеется, уголь, который состоит из углеродной сажи, присутствующей в шине. Его можно будет повторно использовать в качестве технического углерода при производстве шин.

Сейчас исследователи постепенно коррелируют и улучшают процесс пиролиза, чтобы обеспечить распределение продуктов с более подходящим составом с целью их потенциального применения в качестве топлива или сырья, заключают ученые.