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Осталось 25 лет: Арктика может лишиться морского льда до 2035 года

Осталось 25 лет: Арктика может лишиться морского льда до 2035 года
Обновлено 01:10 Сегодня Телеграф hightech.fm
Британская антарктическая служба подтвердила прогнозы по таянию льдов в Арктике. Согласно ним морской лед полностью растает до 2035 года.

Климатическая модель Центра Хэдли, созданная Метеорологическим управлением Великобритании, дала возможность группе ученых сравнить климатические условия в Арктике во времена последнего межледникового периода, произошедшего около 127 000 лет назад, и нынешнего потепления. 

На поверхности арктического морского льда весною и в начале лета образовываются мелкие "талые пруды". Их количество позволяет понять сколько света поглощается льдом, а сколько отражается в космос. Модель, созданная Центром Хэдли, на сегодняшний день является наиболее точной физической моделью климата в Британии, помимо этого она также представляет собой очень важный инструмент исследования климата, в том числе и показателей морского льда и оттаявших областей.  

Использовав эту модель для изучения последнего межледникового периода, исследователи сделали вывод, что тающие пруды, возникшие под воздействием интенсивного солнечного света, сыграли ключевую роль в исчезновении морских льдов. 

Та же модель показала, что Арктика может полностью остаться без морского льда в течение 25 лет - до 2035 года. 

"Мы имеем информацию о том, что в Арктике проходят значительные изменения по мере того, как Земля прогревается. Имея понимание того, что произошло в последний теплый период Земли, мы начинаем лучше понимать, что может произойти в будущем. Возможность исчезновения морских льдов до 2035 года должна заставить всех наших умов сосредоточиться на достижении низкоуглеродного мира, как только это станет возможным", - говорит Доктор Луиза Сайм, руководитель группы по изучению палеоклимата и ведущий автор в BAS

Как сообщалось ранее, специалисты заявили, что новые исследования отвергают прогнозы ученых об улучшении экологической ситуации в мире в связи с сокращением вредных выбросов на фоне пандемии.

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Все по теме:

Арктика, Глобальное потепление, Изменения Климата.

Автор:

Телеграф
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