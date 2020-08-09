Эффект временный: сокращение выбросов не улучшило экологическую ситуацию в мире

Специалисты заявили, что новые исследования отвергают прогнозы ученых об улучшении экологической ситуации в мире в связи с сокращением вредных выбросов на фоне пандемии.

Используя данные из открытых источников, группа европейских и американских ученых рассчитала, как изменились уровни выбросов десяти различных парниковых газов и загрязнителей воздуха более чем в 120 странах в период с февраля по июнь этого года. Так они обнаружили, что выбросы сократились за этот период на 10-30%.

Однако авторы учитывают, что на результаты серьезно повлияли введенные из-за пандемии ограничения. Это частично подтверждают исследования, проведенные Google и Apple. Анализ мобильности населения показал, что поток транспорта в мире сократился в среднем на 10%, в некоторых странах этот показатель достиг 80%. И именно в связи с этим спутниковые данные начали отмечать снижение уровня загрязнения атмосферы парниковыми газами.

Поэтому ученые считают эффект временным и приводят пример Азии, где уровень загрязнения почти вернулся к показателям прошлого года. По их мнению, краткосрочные меры не предотвратят изменение климата. Даже если предположить, что сокращение транспортного потока и социальное дистанцирование сохранятся до конца 2021 года, то через 10 лет это снизит темпы потепления в лучшем случае на 0,01 градуса. Выводы исследователей опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Прогнозируемые выбросы СО2 (a), концентрация СО2 (b), и изменение температуры воздуха (с) к 2050 году

В рамках Парижского соглашения по климату 2015 года страны обязались ограничить повышение температуры до 1,5-2 градусов по Цельсию. Для этого, как говорит ООН, уровень выбросов должен падать на 7,6% ежегодно. Ожидаемые в этом году показатели отвечают требованиям, но уже в 2021-м они снизятся, так как страны надеются на восстановление промышленности и транспортного потока.

"Если быть честным, мир вряд ли будет сокращать объемы углеродных выбросов со скоростью, необходимой для выполнения соглашения", - рассказал Пирс Форстер, соавтор исследования и директор Международного центра Пристли в британском Университете Лидса. Однако он подчеркнул, что в опубликованной работе есть несколько предложений, которые могли бы исправить ситуацию. Среди них - развитие системы общественного транспорта, создание велодорожек и инвестиции около 1,2% мирового ВВП в промышленность, основанную на низком потреблении ископаемого топлива. Это может сократить выбросы наполовину к 2030 году.

На данный момент, говорят авторы, положительного эффекта от сокращения выбросов почти нет - отказ от использования ископаемого топлива и переход населения к более экологичному образу жизни на данном этапе не влияют на изменения климата. Однако обстановка в мире может стать отличной базой для создания более "зеленой" промышленности и покажет людям, что жить без постоянного использования транспорта вполне комфортно. "У нас есть небольшая возможность, сделать экологическую политику правильной, и мы не можем позволить себе ее упустить", - сказал Пит Смит, профессор почвоведения и глобальных изменений из Университета Абердина.

Как сообщалось ранее, ЕС планирует запустить спутник, который будет отслеживать и наносить на карту выбросы углекислого газа. С его помощью, можно будет понять какая из стран наносит больший ущерб экологии.