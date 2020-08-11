Виновато не только изменение климата: как таяла Антарктида последние 25 лет

Ученые, объединив снимки спутников Европейского космического агентства за последние 25 лет, воссоздали каким образом таяла Антарктида.

Исследователи использовали данные со спутников за последние 25 лет и воссоздали подробную карту таяния шельфовых ледников Антарктиды. Оказывается, что с 1994 года Антарктида потеряла около 4 тыс. гигатонн — такое количество талой воды может заполнить Большой каньон.

Также ученые обнаружили, что на процесс таяния ледников повлияло не одно лишь глобальное потепление. Одной из виновниц также является теплая океаническая вода, которая уничтожает нижнюю часть ледников. Исследователи планируют отследить куда стекает талая вода, чтобы спрогнозировать какая часть шельфа будет разрушаться дальше.

Часть пресной воды попадает в воду вокруг Антарктиды и повлияет на циркуляцию воды на большей части планеты. Это может иметь последствия для климата далеко за пределами полярного юга.

Еще один новый аспект исследования заключается в том, что теперь ученые могут точно проследить, где на глубине шлейфа происходит плавление льда. Некоторые из этих плавучих платформ (самая большая — размером с Францию) простираются на несколько сотен метров над поверхностью океана.

По данным спутников исследователи могут определить, происходит ли таяние вблизи самых тонких участков шельфа, в передней части или в глубине ледника. "Такого рода информация может многое рассказать нам о процессах таяния, о том, как они именно они происходят или какой эффект на шельф может оказать талая вода", — отмечают ученые.