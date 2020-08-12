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Торфяники в будущем могут стать крупным источником парниковых газов

Торфяники в будущем могут стать крупным источником парниковых газов
Обновлено 11:49 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Эксперты считают, что большая часть вечномерзлых земель растает в этом веке. А так, как огромное количество углерода хранится в заболоченных, часто замерзших регионах, то произойдет выброс нагретых газов со скоростью, которая может быть на 30–50% больше, чем предыдущие оценки.

Распространившись на обширные регионы северной половины мира, торфяники играют важную роль в глобальной климатической системе. За тысячи лет они накопили большое количество углерода и азота, которые помогли в свое время сохранить Землю прохладной.

Однако ученые прекрасно понимают, что торфяники, в том числе почти половина из них, которые сейчас заморожены, очень уязвимы к повышениям температуры. И до сих пор отсутствие точных карт затрудняло полную оценку воздействия климата на торф.

Используя данные, собранные из более чем 7 000 полевых наблюдений, авторы нового исследования смогли составить самые точные на сегодняшний день карты торфяников, их глубины и количества содержащихся в них парниковых газов.

Они показывают, что болотистая местность покрывает 3,7 млн кв. км. Кроме того, исследователи предупреждают, что северные торфяники хранят около 415 гигатонн углерода. Это эквивалентно примерно 46 годам нынешних глобальных выбросов CO₂.

В своем исследовании авторы прогнозировали, что торфяники станут основным источником парниковых газов по мере потепления мира. Один из ключевых вопросов — когда это произойдет.

К сожалению, мы пока не можем указать точное время для этих цифр, модели еще не настолько развиты. Но я считаю, что этот сдвиг произойдет во второй половине этого века - Густав Хугелиус, ведущий автор статьи из Стокгольмского университета, Швеция

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Итак, каковы были бы вероятные последствия этого таяния?

Авторы отчета говорят, что их новая оценка выбросов углерода в результате таяния и потерь торфа на 30–50% больше, чем в предыдущих прогнозах выбросов углерода в результате таяния вечной мерзлоты.

Если эта новая оценка торфяников будет включена во все оценки таяния вечной мерзлоты, то, по прогнозам, к 2100 году она будет равна годовым выбросам ЕС и Великобритании.

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Все по теме:

Экология, Торфяники, Выбросы, Парниковые газы.

Автор:

Телеграф
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