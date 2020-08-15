"Точка невозврата" пройдена: льды Гренландии продолжат таять и это угроза для 40% населения США

Ученые из Университета штата Огайо убеждены, что ледяные покровы Гренландии дошли до "точки невозврата" и продолжат таять даже если процесс изменения климата будет замедлен.

Гренландия ежегодно сбрасывает в океан 280 млрд тонн льда и это основная причина роста уровня Мирового океана. Однако согласно новым наблюдениям, в последние годы объемы растаявшего льда Гренландии достигли таких значений, что это сказалось даже на гравитационном поле острова.

Таяние льдов в Гренландии уже сейчас повышает уровень океана на более чем на миллиметр ежегодно. Согласно прогнозам, до конца века уровень воды поднимется почти на метр, что поставит под угрозу прибрежные штаты США и островные государства.

40% населения США проживает на территориях, которые в будущем станут опасными.

"Ледяной щит сейчас находится в новом динамичном состоянии. Даже если бы мы вернулись к климату, который был 20 или 30 лет назад, ледник потерял бы огромное количество своей массы. Этот процесс уже нельзя повернуть вспять", - говорит Ян Хоут, соавтор исследования.

Тем не менее, даже это не является худшим из прогнозов ученых. По их словам, "человечество прошло точку невозврата, но у этого события будет множество последствий"

В ближайшее время исследователи будут наблюдать более спокойный ледяной покров, однако уже в ближайшем будущем мы перейдем к "фазе быстрого таяния".

Ученые использовали для наблюдения за льдами Гренландии данные со спутников за последние 40 лет.

Они заметили, что после 2000 года ледяной покров сократился настолько быстро, что новый слой снега не успел скопиться. Это, по их мнению, стало причиной полагать, что в будущем он и впредь будет сокращаться.