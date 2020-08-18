Микропластик нашли в человеческих тканях и ученые пока не знают, насколько это опасно

Ученые из Аризонского государственного университета (CША) впервые нашли микропластик в человеческих тканях и органах.

Ранее ученые находили крошечные частицы пластика в организмах диких животных. Заражение могло приводить к бесплодию, воспалению тканей и раку.

Предыдущие работы продемонстрировали, что микропластик может попадать в желудочно-кишечный тракт, после этого аризонские ученые задумались о том, могут ли частицы накапливаться в человеческом организме.

В исследовании ученые исследовали 47 образцов тканей, включая взятые из почек, печени, легких и селезенки. Они смогли обнаружить пластиковые частицы в каждом из них.

"Пластик можно найти во всех точках Земли. За несколько десятилетий мы думали, что этот материал благо, однако теперь понимаем, что он может быть вреден для нас. Теперь у нас есть свидетельства того, что пластик проникает в наш организм. Пока мы не знаем, является ли этот пластик просто помехой или представляет опасность для здоровья человека", - говорит биолог Чарльз Рольски, Аризонский государственный университет.

Исследователи также создали модель, которая преобразовывает информацию о количестве пластиковых частиц в единицы массы и площадь поверхности. Они намерены поделиться этим инструментом во время онлайн-презентации, чтобы другие исследователи могли стандартизировать свои результаты. Ученые отмечают, что эти данные должны помочь создать базу знаний по тому, какие группы населения и в каких странах подвержены большему влиянию микропластика.

Метод позволяет обнаружить десятки типов пластиковых частиц в тканях человека, включая поликарбонат (ПК), полиэтилентерефталат (ПЭТ) и полиэтилен (ПЭ). Однако авторы исследования отмечают, что для выяснения последствий нужно провести дальнейшие эпидемиологические исследования.