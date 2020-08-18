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Может быть еще выше: Долина Смерти в США прогрелась до 54,4 °C

Может быть еще выше: Долина Смерти в США прогрелась до 54,4 °C
Обновлено 04:27 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
В Долине Смерти (штат Калифорния, США) зафиксирована одна из самых высоких температур в истории Земли. Там столбик термометра подскочило до 54,4 °C.

По мнению ученых, в следующие недели температура поднимется еще выше и может даже побить абсолютный температурный рекорд в 56,7 градусов. Его зафиксировали тоже в Долине Смерти 10 июля 1913 года. 

Температура была зафиксирована метеорологической станцией Национальной службы погоды США в районе Печного ручья недалеко от границы со штатом Невада.

Профессор Джеймс Ренвик, специалист по климату из Веллингтонского университета штата Виктория, рассказал, что в таких случаях требуются дополнительные проверки, ведь надо установить работали ли приборы точно и корректно. 

Тепловая волна в этом году пустынями не ограничивается. Рекордные показатели наблюдаются от Аризоны до штата Вашингтон. Также, согласно прогнозам метеорологов, на предстоящей неделе могут быть установлены более сотни температурных рекордов. В трех городах США уже фиксируют аномально высокую, как для августа, температуру. 

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Жаркое лето повлияло на количество лесных пожаров на Западном побережье США. Так с 1972 года число летних пожаров увеличилось в 8 раз. 

Исследование, проведенное Колумбийским университетом, показало, что экстремальные климатические условия на Западе также способствовали засухе, которую ученые не наблюдали последние 35 лет.

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Все по теме:

США, Глобальное потепление, Долина Смерти.

Автор:

Телеграф
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