Может быть еще выше: Долина Смерти в США прогрелась до 54,4 °C

В Долине Смерти (штат Калифорния, США) зафиксирована одна из самых высоких температур в истории Земли. Там столбик термометра подскочило до 54,4 °C.

По мнению ученых, в следующие недели температура поднимется еще выше и может даже побить абсолютный температурный рекорд в 56,7 градусов. Его зафиксировали тоже в Долине Смерти 10 июля 1913 года.

Температура была зафиксирована метеорологической станцией Национальной службы погоды США в районе Печного ручья недалеко от границы со штатом Невада.

Профессор Джеймс Ренвик, специалист по климату из Веллингтонского университета штата Виктория, рассказал, что в таких случаях требуются дополнительные проверки, ведь надо установить работали ли приборы точно и корректно.

Тепловая волна в этом году пустынями не ограничивается. Рекордные показатели наблюдаются от Аризоны до штата Вашингтон. Также, согласно прогнозам метеорологов, на предстоящей неделе могут быть установлены более сотни температурных рекордов. В трех городах США уже фиксируют аномально высокую, как для августа, температуру.

Жаркое лето повлияло на количество лесных пожаров на Западном побережье США. Так с 1972 года число летних пожаров увеличилось в 8 раз.

Исследование, проведенное Колумбийским университетом, показало, что экстремальные климатические условия на Западе также способствовали засухе, которую ученые не наблюдали последние 35 лет.