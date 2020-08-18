Глобальное потепление затронуло уже более половины Мирового океана

Французские и британские исследователи выяснили, что климатические изменения могли затронуть уже более 50 процентов Мирового океана, а в ближайшие десятилетия эта цифра вырастет до 80 процентов.

Результаты исследования специалистов из Редингского университета и Сорбонны опубликованы в журнале Nature Climate Change. Используя 11 климатических моделей и наблюдения за динамикой наиболее глубоких участков Мирового океана, ученые впервые оценили изменение показателей температуры и уровня содержания соли в процессе глобальных потепления.

Исследователям удалось установить, что от 20 до 55 процентов Тихого, Атлантического и Индийского океанов сегодня подвержены значительному изменению температуры и уровню солености. К середине столетия эти показатели вырастут до 40-60 процентов, а к 2080 году — вовсе достигнут 55-80 процентов.

Кроме того, ученые обнаружили, что океаны в Южном полушарии подвержены более быстрому влиянию климатических изменений, чем в Северном полушарии (поскольку поверхностные воды здесь легче проникают в более глубокие слои). И эти изменения можно наблюдать начиная уже с 1980-1990-х годов.

Однако, по словам специалистов, обнаружить изменения в поверхностных слоях океана гораздо проще, чем на глубине (потому что соль здесь распространяется медленнее из-за более слабых процессов смешивания воды). Поэтому ученых интересовала прежде всего глубоководная среда, ведь она влияет на глобальную циркуляцию океана и повышение уровня моря, что представляет угрозу как для людей, так и для экосистем.

Более изменяющаяся среда океанов Южного полушария, по мнению авторов работы, показывает, насколько важны эти водные ресурсы для наблюдений. Тем не менее именно эта часть Мирового океана исследуется недостаточно, и такая ситуация, вероятно, будет сохраняться достаточно долго.

А это означает, что изменения в океанах, происходящие в этой части света, останутся незамеченными в течение длительного периода времени. Поэтому ученые призывают к увеличению наблюдений за Мировым океаном и повышению инвестиционного интереса к таким исследованиям.