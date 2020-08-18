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Сложный коктейль из белков и химических соединений: найден способ бороться с болезнью альпийских деревьев

Сложный коктейль из белков и химических соединений: найден способ бороться с болезнью альпийских деревьев
Обновлено 20:43 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Ученые из Австрийского центра изучения деревьев заметили механизм защиты от вредных насекомых у некоторых растений. Теперь они хотят внедрить его в альпийские деревья, чтобы сохранить их от вымирания.

Исследователи заметили, что около 10% деревьев в Альпах каждый сезон страдают от пожелтевших иголок — это один из признаков болезни, которую вызывают вредные микроорганизмы; в дальнейшем она может распространиться по всей кроне и вызвать смерть дерева. Ученые из Австрии открыли естественный защитный механизм, который можно использовать для защиты от потенциально смертельного патогена.

Они опубликовали результаты исследований в журнале BMC Genomics. Болезнь является одной из главных угроз деревьям во всем мире, особенно когда они подвергаются большему стрессу из-за изменения климата.

Исследователи отметили, что количество патогенов и насекомых, которые будут их распространять, увеличится уже в ближайшем будущем. Однако некоторые деревья смогли выработать защитный механизм, который помогает бороться с насекомыми и последствиями их распространения.

Ученые провели мониторинг норвежских елей в горах Австрии, что позволило команде отобрать деревья, которые демонстрируют устойчивость к этому заболеванию. Из этих деревьев группа смогла сгенерировать клоны, изучить их гены, а также производство химических соединений, которые борются против патогенов.

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"Этот защитный механизм состоит в производстве сложного коктейля из белков и химических соединений, которые изолируют грибок в атакованных листьях, — объяснили ученые. Зараженная часть листа или игл умирает контролируемым образом и, таким образом, предотвращает распространение грибка по остальной части дерева".

Исследователи также заметили, что реакция происходит через две-три недели после заражения и длится, по крайней мере, месяц. Этого достаточно для того, чтобы дерево не умерло. Теперь ученые хотят внедрить этот механизм в деревья, которые не вырабатывают его самостоятельно.

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Все по теме:

Экология, Вымирание, Деревья.

Автор:

Телеграф
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