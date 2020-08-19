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Знаменитый лиман вблизи Одессы стал розовым: экологи бьют тревогу

Знаменитый лиман вблизи Одессы стал розовым: экологи бьют тревогу
Обновлено 12:33 Сегодня Телеграф Фото: 048.ua
Из-за засушливой погоды и маловодья в лимане размножаются микроорганизмы, которые выделяют розовый пигмент.

Куяльницкий лиман, который находится в 8 км от Одессы поменял цвет и стал розовым. Вода в нем окрасилась из традиционно черно-белого в розово-белый цвет.

Об этом сообщают местные СМИ.

Это явление привлекает туристов, любителей сделать фотосессию немало, так как сейчас разгар отпусков. Но такое необычное явление не очень радует экологов.

Как утверждают ученые, розовый цвет появился из-за микроорганизмов, которые живут в соленой воде Куяльника. Когда концентрация соли увеличивается, вырабатывается розовый пигмент.

Куяльницкий лиман

Куяльницкий лиман

Куяльницкий лиман

В последние годы лиман очень обмелел, его берега от соли стали еще белее, чем обычно и похожи на снег.

Как сообщают местные власти, из-за очень засушливых последних двух лет, Куяльницкий лиман пересыхает.

Экологи бьют тревогу, так уже на сегодня средняя глубина водоема не превышает 20 см. И если срочно не принять меры, то через год знаменитый своими целебными свойствами лиман превратится в болото и тогда процесс станет необратимым.

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Куяльницкий лиман — водоем в 3 км к северо-западу от побережья Одесского залива Черного моря, в 8 км от центра Одессы. Отделен от моря песчаной пересыпью. На юго-восточном берегу лимана расположен грязевой Куяльницкий курорт, на берегах лимана - пляжи. Грязевые ванны санаториев Куяльницкого лимана лечат болезни суставов и другие заболевания.

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Все по теме:

Одесса, Море, Куяльницкий лиман.

Автор:

Телеграф
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