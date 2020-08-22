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Над мегаполисами резко выросла концентрация озона за последние 20 лет

Над мегаполисами резко выросла концентрация озона за последние 20 лет
Обновлено 14:57 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Хуже всего дышится жителям Малайзии, Индии, северного Китая. На 30–70% выросло количество озона над мегаполисами на западе США и Канады.

Экологи выяснили, что концентрация озона в нижних слоях атмосферы над крупнейшими городами Индии, Малайзии и Индонезии, а также мегаполисами в других регионах Земли за последние два десятка лет выросла почти в два раза. Из-за этого качество воздуха в них ухудшилось, пишут ученые в статье в научном журнале Science Advances.

"Начиная с 1994 года в рамках программы IAGOS инструменты на борту каждого самолета постоянно замеряют уровень озона в нижних слоях тропосферы Земли. Мы использовали эти данные для того, чтобы проследить за изменениями в его концентрации в 11 регионах планеты", - рассказала Одри Годел, эколог из Университета Колорадо в Боулдере (США) и один из авторов исследования.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год из-за загрязнения атмосферы различными вредными веществами и канцерогенами умирают около семи миллионов человек. Многие исследователи полагают, что реальное количество смертей может быть еще больше. Пока ученые не достигли консенсуса относительно того, какие виды загрязнителей воздуха наиболее опасны для здоровья людей и домашних животных.

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В число этих загрязнителей входит и озон - газ, молекулы которого состоят из трех атомов кислорода. Когда он попадает в нижние слои атмосферы Земли, то перестает защищать ее от ультрафиолета и становится мощным парниковым газом. Из-за него образуются различные токсичные аэрозоли, в которых содержатся соединения серной и азотной кислоты.

Озоновое загрязнение городов

Годел и ее коллеги получили первые данные о том, как менялась концентрация этого газа в последние десятилетия. Для этого они объединили более 30 тыс. замеров с инструментов, которые были установлены на авиалайнерах в рамках программы IAGOS.

Анализ этих данных показал, что концентрация озона в нижних слоях атмосферы Земли в целом, а также во многих крупных городах, в последние два десятилетия быстро росла. В среднем каждые десять лет она увеличивалась на 5%, а в крупнейших городах Малайзии, Индии, Индонезии, северного Китая, а также в мегаполисах на западном побережье США и Канады - на 30-70%.

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Главным источником этого прироста были тропические области Земли. За последние годы там резко увеличились выбросы окиси азота, из-за которой в нижних слоях тропосферы формируются молекулы озона. Почти все крупные источники этого газа, как предполагают ученые, сосредоточены на территории Южной и Юго-Восточной Азии.

В ближайшее время ученые планируют проверить эту теорию, используя данные по концентрации окиси азота и других газов с климатических спутников NASA и ЕКА. Их анализ, как надеются исследователи, поможет локализовать источник выбросов и понять, с какой скоростью будет расти концентрация озона в тропосфере крупнейших городов Земли в ближайшие десятилетия.

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Воздух, Озон.

Автор:

Телеграф
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