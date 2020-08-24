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За последние 26 лет Земля лишилась более 28 трлн тонн льда - ученые

За последние 26 лет Земля лишилась более 28 трлн тонн льда - ученые
Обновлено 17:57 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Поверхность Земли за период с 1994 по 2017 годы потеряла 28 трлн ледяного покрова.

По мнению специалистов, скорость исчезновения льда нельзя назвать иначе как "ошеломляющей". Такие темпы могут привести к повышению уровня моря на один метр к концу XXI века.

"Если рассматривать это в контексте, каждый сантиметр подъема уровня моря означает, что около миллиона человек будут вынуждены покинуть свои родные земли, если они находятся на низменных участках", - рассказал The Guardian профессор Энди Шепард из Лидского университета. Резкая потеря льда может иметь и другие серьезные последствия, включая проблемы здоровья арктических и антарктических вод и снижение способности планеты отражать солнечное излучение обратно в космос.

Ученые подчеркнули, что "не может быть никаких сомнений", что за таким катастрофическим исчезновением льда стоит глобальное потепление. Соответствующие результаты были получены спустя неделю после того, как исследователи из Университета штата Огайо обнаружили, что климат Земли миновал точку невозврата.

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По мнению исследователей, снегопады, которые пополняют ледники Гренландии каждый год, больше не могут идти в ногу с темпами таяния льда, а это означает, что ее ледяной покров будет снижаться, даже если среднегодовая температура планеты перестанет расти. А речь идет о втором по величине ледяном массиве Земли.

Как сообщалось ранее, льды Гренландии продолжат таять и это угроза для 40% населения США.

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Земля, Глобальное потепление, Лёд.

Автор:

Телеграф
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