В режиме реального времени: Greenpeace представила карту климатических аномалий

Активисты движения Greenpeace представили карту аномальных температур на всей Земле, и теперь пользователи смогут в реальном времени увидеть температуру, которая не была типичной для той или иной местности.

Данные на карте показывают температуру воздуха на высоте два метра над поверхностью земли. Температурные аномалии отражают разницу между нынешней температурой и среднемноголетними значениями за этот же период, которые можно было наблюдать с 1979 по 2000 год.

Оттенки красного указывают области, где среднемесячные температуры сейчас выше, чем в среднем за период с 1979 по 2000 год, синим — наоборот, ниже среднего.

В Greenpeace отмечают, что значения температуры за день и температурные аномалии за месяц они получили из данных ERA5 (Copernicus Climate Change Service/ECMWF); они доступны с 1979 года по настоящее время. Месячные аномалии оценивались в сравнении со среднемноголетними значениями 1980—2010 годов, согласно критериям Международной метеорологической организации (WMO).

Дневные аномалии рассчитывались исходя из среднемноголетних значений 1979—2000 годов, этот 22-летний период выбран в качестве «базовой линии», поскольку более точно отражает потепление в северных широтах.