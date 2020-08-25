В режиме реального времени: Greenpeace представила карту климатических аномалий

Данные на карте показывают температуру воздуха на высоте два метра над поверхностью земли. Температурные аномалии отражают разницу между нынешней температурой и среднемноголетними значениями за этот же период, которые можно было наблюдать с 1979 по 2000 год.
Оттенки красного указывают области, где среднемесячные температуры сейчас выше, чем в среднем за период с 1979 по 2000 год, синим — наоборот, ниже среднего.
В Greenpeace отмечают, что значения температуры за день и температурные аномалии за месяц они получили из данных ERA5 (Copernicus Climate Change Service/ECMWF); они доступны с 1979 года по настоящее время. Месячные аномалии оценивались в сравнении со среднемноголетними значениями 1980—2010 годов, согласно критериям Международной метеорологической организации (WMO).
Дневные аномалии рассчитывались исходя из среднемноголетних значений 1979—2000 годов, этот 22-летний период выбран в качестве «базовой линии», поскольку более точно отражает потепление в северных широтах.