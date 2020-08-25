Огромная авантюра - сидеть сложа руки: ученые считают, что человечество недооценивает проблему глобального потепления

Команда исследователей из Университета Вирджинии продемонстрировали, как планы по предотвращению наихудших последствий потепления на планете могут иметь свои собственные побочные эффекты.

Модели изменения климата, которым Межправительственная группа экспертов ООН и лица, принимающие решения во всем мире, доверяют разработке стратегий для выполнения обязательств по углеродной нейтральности, предполагают, что технологии с отрицательными выбросами могут быть частью решения проблемы.

Технологии отрицательных выбросов, часто называемые NET, удаляют углекислый газ из атмосферы.

Три наиболее широко изучаемых подхода:

биоэнергетика с улавливанием и хранением углерода, которая предполагает выращивание сельскохозяйственных культур в качестве топлива, а затем сбор и захоронение CO2 из сожженной биомассы;

посадка большего количества лесов;

прямой захват воздуха, инженерный процесс для отделения CO 2 от воздуха и его постоянного хранения, вероятно, под землей.

"Проблема в том, что никто не пробовал эти технологии в демонстрационном масштабе, не говоря уже о массовых уровнях, необходимых для компенсации текущих выбросов CO2" , — заявил Андрес Кларенс, профессор отдела инженерных систем и окружающей среды UVA Engineering

После Парижского соглашения об ограничении глобального потепления до 1,5 градусов Цельсия, подписанного мировыми лидерами в 2015 году, все большее число корпораций взяли на себя обязательства по достижению нулевых выбросов углерода в течении следующих десятилетий. Microsoft взяла на себя обязательство сократить выбросы углерода с момента своего основания в 1975 году.

Для нового исследования команда ученых использовала интегрированную модель — одну из тех, на которые полагается ООН — Модель оценки глобальных изменений. Модель была разработана в Университете Мэриленда, который в партнерстве с Тихоокеанской северо-западной национальной лабораторией руководит Объединенным исследовательским институтом глобальных изменений. Они сравнили влияние трех технологий с отрицательными выбросами на глобальное снабжение продовольствием, водопользование и спрос на энергию. В ходе работы изучалась роль наличия прямого захвата воздуха в будущих климатических сценариях.

Биотопливо и лесовозобновление занимают огромные земельные и водные ресурсы, необходимые для сельского хозяйства и природных территорий; биотопливо также способствует загрязнению от удобрений. При прямом захвате воздуха используется меньше воды, чем при выращивании биотоплива и деревьев, но он по-прежнему требует много воды и даже больше энергии — в основном за счет ископаемого топлива, что сводит на нет некоторые преимущества удаления двуокиси углерода. До недавнего времени технологии прямого воздушного потока также считались слишком дорогими для включения в планы сокращения выбросов.

"Прямой захват воздуха может смягчить — но не устранить — самые резкие компромиссы, возникающие в результате земельной конкуренции между сельскохозяйственными угодьями и землями, необходимыми для новых лесов и биоэнергетики", — написали Фурман и Кларенс в блоге, сопровождающем выпуск статьи.

По мнению исследователей, затраты, которые остаются со временем, растут, что делает решительные и разносторонние действия по сокращению выбросов углекислого газа и удалению его из атмосферы еще более актуальными.

Нам необходимо отказаться от ископаемого топлива даже более агрессивно, чем предполагают многие учреждения. Технологии с отрицательными выбросами — это опора ООН, и многие страны ждут, что однажды они нас спасут, но они будут иметь побочные эффекты, к которым мы должны быть готовы. Это огромная авантюра — сидеть сложа руки в течение следующего десятилетия - Андрес Кларенс, профессор отдела инженерных систем и окружающей среды UVA Engineering.

Новое исследование может помочь миру избежать некоторых ошибок, которые могут возникнуть в результате непродуманных инициатив, заключают ученые.