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По-прежнему является редким в регионе: в Адриатическое море вернулся редкий вид дельфинов

По-прежнему является редким в регионе: в Адриатическое море вернулся редкий вид дельфинов
19:03 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com
Самка белобокого дельфина (Delphinus delphis) была сфотографирована в Триестском заливе на севере Адриатического моря впервые за последние 30 лет.

Когда-то белобокие или обычные дельфины были привычными для всего Средиземного моря. Но примерно с 1970-х они становились все более редкими, а сейчас включены в Красную книгу, отмечают словенские ученые.

Исследователи из словенского общества морских млекопитающих Моригенос и Отдела изучения морских млекопитающих Университета Сент-Эндрюс отмечают, что в течение последних 30 лет этот вид считался вымершим в Адриатическом море, вероятно, из-за охоты в середине 20 века. В то время Италия и Югославия платили денежное вознаграждение за каждого убитого дельфина, потому что дельфины считались вредителями, которые мешали рыболовству.

Тилен Генов из отдела исследования морских млекопитающих Университета Сент-Эндрюс сказал: "Интересно, что наши новые записи относительно многочисленны за такой короткий период времени, особенно с учетом редкости вида и общего количества задокументированных случаев".

"Маркировка спинных плавников живых особей позволила провести фотоидентификацию некоторых из них, что свидетельствует о том, что в последнее время здесь встречались по крайней мере четыре различных живых особи, включая первые подтвержденные записи для Словении и Триестского залива", — добавил ученый.

Однажды в море заметили и мать с детенышем, которые некоторое время находились в порту Триестского залива. Интересно, что фотоидентификация животных указала на то, что эту самку ранее видели в Ионическом море Греции, более чем в 1000 км от Триестского залива. Впервые ученые задокументировали такую долгое путешествие для представителей этого вида.

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"К сожалению, этот вид по-прежнему является редким в регионе. Трудно сказать, вернется ли этот вид в Адриатическое море. Шансы на это, вероятно, невелики, поскольку в настоящее время нет никаких доказательств увеличения численности этого вида дельфинов или их наблюдения где-либо в Средиземном море", — признали авторы работы.

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Все по теме:

Экология, Средиземное море, Дельфин.

Автор:

Телеграф
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