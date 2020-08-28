Без зубов и кожи: в Италии поймали акулу, пострадавшую от загрязнения и окисления воды (Фото)

Специалисты называю животное еще одной жертвой загрязненных морей и изменения климата.

У берегов Сардинии, в Италии, была обнаружена акула без зубов и кожи.

Необычная акула попала в сети рыбаков у мыса Карбонара в Южной Сардини еще в 2019 году. Животное было передано группе исследователей из Университета Кальяри в Италии, и после долгих анализов ученые заявили, что эта акула первая в своем роде.

"Насколько известно, это первый случай отсутствия связанных с кожей структур (эпидермис, дермальные зубчики, зубы) у свободно плавающей хрящевой рыбы", - комментируют авторы исследования.

Несмотря на аномальный внешний вид, акула жила обычной жизнью. Ученые отмечают, что существо очень быстро адаптировалось к своим особенностям. Акула продолжала охотиться, так исследовательская группа обнаружила 14 разных рыб внутри желудка животного, причем останки предполагают, что жертвы были проглочены целиком.

Так акула должна была выглядеть

Ученые предполагают, что акула потеряла кожу из-за воздействия химически загрязненной и окисленной воды. Животное имело бледно-желтоватый цвет, а единственные места, где был обнаружен пигмент на ее теле - это глаза, жабры и брюхо. Зубы животного почти не было видно, они превратились в рудиментарные структуры.

"Неясно, как такая аномалия влияет на поведение и физиологию этого существа", - говорится в исследовании. "Учитывая функции кожи, отсутствие дермальных зубчиков и эпидермиса, вероятно, изменило способ плавания, замедлив его".