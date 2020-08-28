Чтобы слоники не нервничали: для эксперимента им дадут медицинский каннабис

Варшавский зоопарк заявил в среду, что начнет давать своим слонам медицинскую марихуану в рамках новаторского пилотного проекта, чтобы проверить, как она снижает уровень их стресса.

Трем африканским слонам в зоопарке через хоботы будут введены жидкие дозы высокой концентрации расслабляющего каннабиноида КБД (каннабидиол). Ветеринар заявил, что каннабидиол не вызывает эйфории или вредных побочных эффектов для печени и почек.

Медицинский каннабис используется во всем мире для лечения собак и лошадей, но "это, вероятно, первая в своем роде инициатива для слонов", — заявила в интервью для AFP ветеринар, ответственный за проект, Агнешка Чуйковска.

"Это попытка найти новую естественную альтернативу существующим методам борьбы со стрессом, особенно фармацевтическим препаратам", —сказала Чуйковска. По ее словам, проект реализуется как раз вовремя, поскольку стаду зоопарка недавно пришлось пережить смерть своей альфа-самки.

В зоопарке следят за стрессом слонов, проверяя уровень их гормонов и наблюдая за поведением. Чуйковска заявила, что пройдет около двух лет, прежде чем ее команда добьется каких-либо убедительных результатов. В случае успеха эту инициативу можно было бы попробовать с другими животными, живущими в неволе.

"Вопреки тому, что некоторые могли себе представить, слоны не будут использовать трубки с каннабисом", — подчеркнула руководитель проекта.

Начальные дозы будут сопоставимы с дозами для лошадей: в ампуле содержится дюжина капель масла каннабидиола, прием будет осуществляться два или три раза в день.

"Самка Фредерика уже имела шанс попробовать это, и она не сказала "нет"", — заключает Чуйковска.