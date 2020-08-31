Скачать
Понедельник, 31.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
У президента отреагировали на скандальное заявлений Фокина по Донбассу
У президента отреагировали на скандальное заявлений Фокина по Донбассу
Новый учебный год: как будут учиться в разных карантинных зонах
Новый учебный год: как будут учиться в разных карантинных зонах
Динамо узнало соперника в Лиге чемпионов
Динамо узнало соперника в Лиге чемпионов
31 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
31 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

А почему бы и не попробовать: ученые восстановят кораллы с помощью 3D-печати

А почему бы и не попробовать: ученые восстановят кораллы с помощью 3D-печати
Обновлено 14:22 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Исследователи представили новый метод для восстановления коралловых рифов. Для этого ученые напечатали специальную плитку, на которой они могут вырасти быстрее, чем естественным образом.

Ученые из Университета Гонконга разработали новый метод спасения коралловых рифов. Специальные плитки печатаются на 3D-принтере — с их помощью можно вырастить искусственные рифы. Они помогут восстановить геологические структуры, которые оказались поврежденными.

Территория в 2,6 кв. км. рядом с Гонконгом является местом проживания для более 60 видов кораллов. Однако в 2018 году тайфун уничтожил 80% кораллов в этом районе, а выжили лишь немногие виды. Для их восстановления естественным путем требуется несколько десятилетий.

Разработанные рифовые плитки помогают кораллам расти, создавая для них поверхность, к которой они могут прикрепляться. Фрагменты кораллов не могут прикрепляться к морскому дну, поскольку они постоянно перемещаются из-за течения, а зерна песка могут повредить их нежную ткань.

Рифовые плитки напечатали с использованием глины, а затем обожгли в печи при 1125 градусах Цельсия. Их дизайн вдохновлен природными узорами кораллов, а команда утверждает, что материал более экологичен, чем металл или бетон. Плитка будет естественным образом разрушаться со временем, а это означает, что через несколько десятилетий на этом месте останутся только новые кораллы.

Все для спасения океана: ученые разработали стресс-тест для кораллов

Коралловые рифы страдают и разрушаются из-за изменения климата. Они обеспечивают 25% всей морской флоры и фауны, предоставляя пищу, убежище и место для выращивания потомства для сотен организмов. Около 500 млн человек во всем мире также зависят от них в плане обеспечения средств к существованию. Для общин, расположенных вблизи коралловых рифов, они являются источником пищи, обеспечивают защиту от стихий и доход благодаря туризму.

Потепление океанов приводит к массовому обесцвечиванию и частым штормам, которые наносят разрушительный урон рифам. По оценкам исследователей, 75% коралловых рифов планеты находятся под «угрозой утраты».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Кораллы, 3D печать.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Рано начала радоваться": заболевшая COVID-19 Маричка Падалко рассказала о своем состоянии
02 Если ослаблен иммунитет: главные признаки
03 Опрос: каждая третья семья в Украине отказывает себе во всем необходимом, кроме пищи
04 Карантинные зоны: в Миздраве обновили список городов и ограничений
05 Принца Гарри и Меган Маркл хотят лишить герцогских титулов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На границах с Венгрией и Румынией образовались огромные очереди
На границах с Венгрией и Румынией образовались огромные очереди
&quot;Особый статус&quot; для всего Донбасса: Аваков напомнил Фокину, что украинские солдаты гибнут за свою землю
Аваков назвал заявления Фокина в Минске провокацией
Выборы и протесты в Беларуси: страны Балтии ввели персональные санкции
Выборы и протесты в Беларуси: страны Балтии ввели персональные санкции
Счастливые: Шакира поделилась романтичными снимками с Жераром Пике
Счастливые: Шакира поделилась романтичными снимками с Жераром Пике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь