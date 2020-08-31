А почему бы и не попробовать: ученые восстановят кораллы с помощью 3D-печати

Исследователи представили новый метод для восстановления коралловых рифов. Для этого ученые напечатали специальную плитку, на которой они могут вырасти быстрее, чем естественным образом.

Ученые из Университета Гонконга разработали новый метод спасения коралловых рифов. Специальные плитки печатаются на 3D-принтере — с их помощью можно вырастить искусственные рифы. Они помогут восстановить геологические структуры, которые оказались поврежденными.

Территория в 2,6 кв. км. рядом с Гонконгом является местом проживания для более 60 видов кораллов. Однако в 2018 году тайфун уничтожил 80% кораллов в этом районе, а выжили лишь немногие виды. Для их восстановления естественным путем требуется несколько десятилетий.

Разработанные рифовые плитки помогают кораллам расти, создавая для них поверхность, к которой они могут прикрепляться. Фрагменты кораллов не могут прикрепляться к морскому дну, поскольку они постоянно перемещаются из-за течения, а зерна песка могут повредить их нежную ткань.

Рифовые плитки напечатали с использованием глины, а затем обожгли в печи при 1125 градусах Цельсия. Их дизайн вдохновлен природными узорами кораллов, а команда утверждает, что материал более экологичен, чем металл или бетон. Плитка будет естественным образом разрушаться со временем, а это означает, что через несколько десятилетий на этом месте останутся только новые кораллы.

Коралловые рифы страдают и разрушаются из-за изменения климата. Они обеспечивают 25% всей морской флоры и фауны, предоставляя пищу, убежище и место для выращивания потомства для сотен организмов. Около 500 млн человек во всем мире также зависят от них в плане обеспечения средств к существованию. Для общин, расположенных вблизи коралловых рифов, они являются источником пищи, обеспечивают защиту от стихий и доход благодаря туризму.

Потепление океанов приводит к массовому обесцвечиванию и частым штормам, которые наносят разрушительный урон рифам. По оценкам исследователей, 75% коралловых рифов планеты находятся под «угрозой утраты».