А почему бы и не попробовать: ученые восстановят кораллы с помощью 3D-печати

Ученые из Университета Гонконга разработали новый метод спасения коралловых рифов. Специальные плитки печатаются на 3D-принтере — с их помощью можно вырастить искусственные рифы. Они помогут восстановить геологические структуры, которые оказались поврежденными.
Территория в 2,6 кв. км. рядом с Гонконгом является местом проживания для более 60 видов кораллов. Однако в 2018 году тайфун уничтожил 80% кораллов в этом районе, а выжили лишь немногие виды. Для их восстановления естественным путем требуется несколько десятилетий.
Разработанные рифовые плитки помогают кораллам расти, создавая для них поверхность, к которой они могут прикрепляться. Фрагменты кораллов не могут прикрепляться к морскому дну, поскольку они постоянно перемещаются из-за течения, а зерна песка могут повредить их нежную ткань.
Рифовые плитки напечатали с использованием глины, а затем обожгли в печи при 1125 градусах Цельсия. Их дизайн вдохновлен природными узорами кораллов, а команда утверждает, что материал более экологичен, чем металл или бетон. Плитка будет естественным образом разрушаться со временем, а это означает, что через несколько десятилетий на этом месте останутся только новые кораллы.
Коралловые рифы страдают и разрушаются из-за изменения климата. Они обеспечивают 25% всей морской флоры и фауны, предоставляя пищу, убежище и место для выращивания потомства для сотен организмов. Около 500 млн человек во всем мире также зависят от них в плане обеспечения средств к существованию. Для общин, расположенных вблизи коралловых рифов, они являются источником пищи, обеспечивают защиту от стихий и доход благодаря туризму.
Потепление океанов приводит к массовому обесцвечиванию и частым штормам, которые наносят разрушительный урон рифам. По оценкам исследователей, 75% коралловых рифов планеты находятся под «угрозой утраты».