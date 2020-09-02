Только худший сценарий: ученые заявили о критическом росте уровня Мирового океана

Климатологи заявили о критическом повышении уровня моря из-за резкого таяния ледников, ситуация развивается по наихудшему из возможных сценариев.

Начиная с 1990-х, когда за состоянием ледников Антарктики и Гренландии началось постоянное наблюдение с помощью спутников, их таяние привело к повышению уровня Мирового океана на 1,8 сантиметра. Такие цифры совпадают с развитием потепления по худшим сценариям, описанным Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) при ООН и Всемирной метеорологической организации.

По оценке климатолога из Университета Лидса Тома Слэйтера (Tom Slater) и его коллег, таяние Антарктики подняло уровень океана на 7,2 миллиметра, Гренландии - на 10,6 миллиметра. Сейчас он продолжает увеличиваться со скоростью около четырех миллиметров в год. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change. "Хотя мы ожидали, что из-за продолжающегося разогревания океана ледники будут терять все больше, скорость этого таяния увеличивается намного быстрее, чем мы думали", - говорит Слэйтер.

Ученые проанализировали данные наблюдений за таянием ледников и уровнем океана, полученные в рамках коллаборации IMBIE (Ice Sheet Mass Balance Intercomparison Exercise), а затем сопоставили их с оценками, которые дают эксперты МГЭИК. Это и привело их к пугающему выводу о том, что события развиваются по наихудшему сценарию. Если все так и продолжится, одна только потеря массы ледниками приведет к повышению уровня воды на 17 сантиметров - и это не считая других процессов.

До сих пор самый большой вклад в увеличение уровня океана вносило температурное расширение нагревающейся воды, однако в последние годы главным фактором стало таяние ледников, которое выросло до впечатляющих масштабов. Лишь с начала XXI века Антарктика и Гренландия - крупнейшие ледники на планете - стали терять за лето существенно больше массы, чем накапливали за зиму. А уже в 2019 году Гренландия поставила печальный рекорд, "похудев" на колоссальные 532 миллиарда тонн: по оценкам некоторых ученых, эти ледники уже не спасти.

Как сообщалось ранее, на период с 1994 по 2017 год Гренландия и Антарктика совокупно потеряли 28 триллионов тонн. По-видимому, это связано с влиянием экстремально жарких летних сезонов, которое до сих пор было недооценено. Грозные прогнозы МГЭИК показывают, что вызванный этими процессами рост уровня океана приведет к тому, что уже к 2050-му около 50 миллионов человек ежегодно будут страдать от катастрофических наводнений, а расходы на защиту от них превысят 70 миллиардов долларов в год.