Не очень хорошая новость: площадь льдов в Беринговом море достигла минимума

Лед в Беринговом море в 2018 и 2019 году сократился до минимального количества за последние 5,5 тыс. лет.

Ученые отмечают, что морской лед показал «признаки снижения» еще два года назад. К примеру, в феврале 2018 и 2019 годов этот показатель был на 60-70% ниже среднего показателя 1979-2017 годов за период с февраля по май. Однако тогда исследователи предположили, что это может быть связано с аномальными кратковременными атмосферными условиями.

Авторы нового исследования предполагают, что антропогенное изменение климата также способствует уменьшению ледяного покрова Берингова моря в зимний период. Результаты наблюдений, проведенные геологом Мириам Джонс из Геологической службы США, опубликованы в журнале Science Advances.

Для того, чтобы прийти к таким выводам ученые реконструировали климат последних 5,5 тыс. лет в регионе и проследили за тем, как отступали и наступали льды в Беринговом море. Оказалось, что зимой 2018 и 2019 годов площадь льдов была минимальной за все это время, а сами отложения льда очень сильно реагировали на изменения уровня освещения и концентрации углекислого газа в атмосфере.

Согласно их теории, сокращение площади льда связано не с кратковременными аномальными явлениями, а с глобальным потеплением. При этом уменьшение ледяного покрова только ускорит таяние льда — в этом случае морская поверхность будет поглощать больше тепла и солнечного света.

"Несмотря на то, что до антропогенного потепления существовала общая тенденция к сокращению морского льда, недавнее увеличение количества парниковых газов, образующихся в результате деятельности человека, усилило эту тенденцию. И это не очень хорошая новость для жителей региона", — отмечают ученые.