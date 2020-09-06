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Загрязненная среда повлияла на обонятельные навыки опылителей - становится все хуже

Загрязненная среда повлияла на обонятельные навыки опылителей - становится все хуже
Обновлено 10:06 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
Ученые обнаружили, что бабочки теряют интерес к запаху цветов, которые растут в районах с загрязненной атмосферой.

Исследование провела группа ученых из Института химической экологии Макса Планка в Германии и Университета Вирджинии в США. Для эксперимента биологи взяли табачных бражников, которые при поиске нектара ориентируются одновременно на зрение и обоняние. "Во время опытов мы учитывали, что цветы, которые обычно привлекают этот вид, как правило, белого цвета и имеют специфический аромат", - рассказал руководитель исследования Маркус Кнаден. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Chemical Ecology.

Сначала группа определила составы запахов тех цветов, которые растут в регионах с высокой и низкой концентрацией озона, с помощью газовой хроматографии, затем ученые проверили реакцию насекомых на ароматы растений из двух групп. Биологи отметили, что ориентировались на концентрацию озона, которую наблюдают в естественной среде обитания бражников в жаркие дни. Оказалось, что газ делает запахи незнакомыми или неприятными для бабочек - насекомые полностью теряли интерес к цветам с измененным ароматом.

На следующем этапе исследования ученые проверили, как концентрация озона влияет на аппетит насекомых. Бабочкам дали время изучить новый запах, а потом заставили следовать за ним. В конце пути перед ними оказался цветок, источающий оригинальный аромат. После нескольких опытов ученые заметили, что бражники быстро привыкают к измененному запаху и впоследствии уверенно летят на него. Используя визуальные сигналы, они смогли запомнить, что измененный озоном запах все равно приводит к нектару. "Этот навык может помочь насекомым приспосабливаться к постоянно меняющейся окружающей среде", - заявил Бринн Кук один из авторов проекта.

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Исследование показывает, что бражники могут быстро адаптироваться к новым условиям, тем не менее озоновое загрязнение все еще опасно и для них, и для растений. Ученые не уверены в том, что опылители смогут полагаться только на зрение и быстро привыкнут подлетать к цветам с малознакомым ароматом. "Мы выяснили, что бражники способны учиться и опираться только на визуальные сигналы, но нам еще предстоит узнать, смогут ли другие опылители так же быстро приспосабливаться к новым условиям", - рассказал Кук. Он добавил, что текущая работа - только отправная точка. Чтобы понять, почему загрязнение так сильно влияет на реакцию опылителей и какие растения и насекомые сильнее всего пострадают от него, нужно провести полевые исследования.

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Флора, Растения, Опыление.

Автор:

Телеграф
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