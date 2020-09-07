К концу века с планеты исчезнут 550 видов животных: но еще не все потеряно

Ученые из Гетеборгского университета в Швеции, с помощью компьютерной модели, проанализировали темпы вымирания животных и пришли к выводу, что к концу века с планеты исчезнут 550 видов животных.

По их прогнозам, до конца века с планеты исчезнут еще 550 видов животных. Исследователи отмечают, что каждая потеря для природы будет также потерей "части естественной истории Земли". Однако, несмотря на прогнозы, даже сейчас можно спасти сотни видов, активизировав усилия по их сохранению.

Новые исследования, опубликованные в журнале Science Advances, показывают, что человек почти полностью ответственен за вымирание млекопитающих в последние десятилетия. Несмотря на это, человечество еще может спасти большую часть видов с помощью целенаправленных и эффективных стратегий сохранения.

Ученые собрали большой набор данных об ископаемых окаменелостях, а также сроках и масштабах предыдущих вымираний. Компьютерное моделирование прогнозирует значительное увеличение темпов вымирания к 2100 году, исходя из текущего угрожающего статуса.

Согласно этим моделям, вымирания, которые происходили в прошлом, представляют собой лишь "верхушку айсберга" по сравнению с надвигающимся вымиранием в последующие десятилетия.

"Восстановление прошлых воздействий на биоразнообразие необходимо для понимания того, почему некоторые виды и экосистемы были особенно уязвимы от человеческой деятельности. Будем надеяться, что это позволит нам разработать более эффективные природоохранные меры для борьбы с вымиранием", — отметили исследователи.