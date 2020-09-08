Худший год Арктики: родина белых медведей страдает от необычных лесных пожаров

Новые данные мониторинга показывают, что так называемые "зомби-пожары", которые тлели под арктическим льдом всю зиму, внезапно вспыхнули этим летом, когда растаял снег и лед над ними.

В результате пожаров в Арктике этим летом только в первую половину июля было выделено столько углерода, сколько за год выделяют такие страны как Куба или Тунис. Согласно данны Службы мониторинга атмосферы Copernicus, организации Европейского Союза по мониторингу Земли, с начала июня в Арктике произошло более 100 пожаров.

"Очевидно, это вызывает беспокойство. Мы действительно не ожидали увидеть такое количество лесных пожаров", — сказал старший научный сотрудник Copernicus Марк Паррингтон.

Так называемые "зомби-пожары", которые отслеживает Copernicus, вероятно, тлели подо льдом и снегом в богатой углеродом торфяной арктической тундре. Когда лед и снег тают, эти горячие точки могут воспламенить новые лесные пожары в растительности выше. Но «зомби-пожары» — не единственная причина тяжелого сезона: удары молнии и поведение людей также вызывают возгорания.

Сезон арктических пожаров длится с мая по октябрь, а самые сильные пожары обычно случаются с июля по август. Сезон пожаров 2019 года побил рекорды по количеству пожаров и выбросу углерода, но пожары сезона 2020 уже опережают пожары 2019 года. По оценке Copernicus, с января по август в результате пожаров было выделено 244 мегатонны углерода. Это больше, чем весь Вьетнам выпустил в 2017 году.