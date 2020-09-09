Опрос: большинство молодых австралийцев обеспокоены вопросами экологии, но не готовы есть искусственное мясо

Более 70% австралийских зумеров не готовы употреблять в пищу искусственно выращенное мясо. Тем не менее, более половины из них готовы либо отказаться от мяса полностью, либо перейти на соевые заменители.

Об этом говорится в совместном исследовании университетов Сиднея и Кертина.

"Наше исследование показывает, что представители поколения Z, молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, беспокоятся о состоянии окружающей среды и защите животных. Тем не менее, большинство из них не готовы есть искусственное мясо и смотрят на него с отвращением", - Диана Богуева, один из авторов исследования и сотрудник Сиднейского университета (Австралия)

Молодая часть населения Австралии сильно встревожена вопросами экологии. 59% из 227 респондентов выразили беспокойство по поводу воздействия на природу животноводческих ферм.

Более 70% респондентов не были готовы перейти на искусственное мясо и считали его менее привлекательным, чем растительные аналоги мясных блюд. Около 17% зумеров не хотели отказываться от мяса в принципе и перейти на любые другие его аналоги, еще 35% считали, что можно перейти на соевые аналоги мяса, а 11% и 9% предпочли питаться только растительными продуктами или даже насекомыми.

Лишь 28% представителей поколения Z считают, что выращивание альтернативного мяса приемлемо, если удастся освоить эту технологию так, чтобы она не приносила вреда ни животным, ни природе.

Около 40% из всех участников исследования считали, что в будущем оно может стать полноценной альтернативой для обычных мясных продуктов. По словам ученых, скепсис и неприятие участников опроса были связаны с несколькими разными экономическими и психологическими факторами.