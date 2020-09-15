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"Поворот не туда" по-австралийски: группа горбатых китов заплыла в кишащую крокодилами реку

"Поворот не туда" по-австралийски: группа горбатых китов заплыла в кишащую крокодилами реку
Обновлено 03:37 Сегодня Телеграф BBC Фото: Твиттер
Австралийские власти пытаются вывести горбатого кита с реки, кишащей крокодилами.

Эксперты считают, что киты совершали ежегодную морскую миграцию, но затем минимум три из них "свернули не туда".

Два "застрявших"  в реке кита смогли позже самостоятельно выплыть из реки, но по крайней мере один остался.

Это первый известный случай обнаружения кита на территории крокодилов в Австралии.

Учитывая его предполагаемую длину в 16 м, эксперты предполагают, что крокодилы вряд ли смогут причинить ему какой-либо ущерб, однако этот риск может возрасти, если кит застрянет на мелководье.

Киты были замечены на прошлой неделе в реке Восточный Аллигатор людьми, совершавшими прогулку на лодке в Национальном парке Какаду - крупнейшем национальном парке Австралии.

Вид огромных животных, плывущих по илистым излучинам реки вдали от открытых водоемов, поразил местных жителей.

"Это то, что никогда раньше не регистрировалось - не только на Северной территории, но и в Австралии. Это действительно очень необычно", - сказала Кэрол Палмер, ученый по морским экосистемам при правительстве.

Палмер сообщила, что у ученых пока нет ответа на вопрос почему эти киты "свернули не туда" у северного побережья страны.

Считается, что они направлялись на юг, в Антарктиду, но по ошибке вошли в устье реки а затем поднялись вверх по течению на расстояние около 20 километров. 

Весной киты мигрируют в более теплые воды у берегов Австралии, чтобы родить потомство, прежде чем отправиться обратно в Антарктиду.

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Власти региона запретили хождение речного транспорта в этой части реки, чтобы дать киту возможность самостоятельно найти выход в море. Однако он до сих пор остается на самом глубоком участке, что примерно в 20 км от побережья. моря.

Власти рассматривают несколько вариантов чтобы помочь неожиданному гостю покинуть реку, например, использовав громкие звуки  с близлежащих лодок или трансляцией записей криков горбатых китов.

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Австралия, Киты.

Автор:

Телеграф
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