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В атмосфере Венеры обнаружили возможный признак жизни

В атмосфере Венеры обнаружили возможный признак жизни
Обновлено 19:33 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Специалисты Кардиффского университета в Британии совместно с учеными из Массачусетского технологического университета в Соединенных Штатах заявили о фосфине, который удалось обнаружить в атмосфере Венеры.

На Венере, второй от Солнца планеты, обнаружено вещество фосфин, которое многими учеными называется возможным указателем на существование живых организмов.

Как пишет издание Astrobiology.com, сообщить об этом открытии планирует в ближайшее время Королевское астрономическое общество Британии.

Сообщается, что некоторым журналистам под эмбарго был разослан соответствующий пресс-релиз. По данным источников, осведомленных о сути открытия, фосфин был обнаружен в атмосфере планеты, и его открытие говорит как минимум о наличии в ней сложных химических процессов, не известных ранее. Присутствие этой молекулы было выявлено при помощи радиообсерватории ALMA в горах Чили и инфракрасного телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях. В открытии принимали участие астрономы из Университета Манчестера, Кардиффа Массачусетского технологического института.

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Из-за высокой температуры и давления у поверхности, а также химического состава атмосферы Венера большинством ученых считается непригодной для существования жизни. Фосфин был обнаружен в тех слоях атмосферы Венеры, где ранее некоторыми учеными допускалось существование микроорганизмов. При этом его объемы не могут объясняться абиотическими механизмами, в которых не участвуют живые организмы. Исследование должно быть опубликовано в журнале Nature Astronomy.

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Космос, Планета, Атмосфера, Венера.

Автор:

Телеграф
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