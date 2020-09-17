Разрушительные пожары в США: дым достиг Европы

Служба мониторинга климата Европейского Союза сообщила, что дым пожаров США достиг Европы.

Как сообщает AFP, спутниковые данные Службы мониторинга атмосферы Коперника (CAMS) показали, что лесные пожары, бушующие в настоящее время в Калифорнии, Орегоне и штате Вашингтон, "в десятки или сотни раз интенсивнее", чем в последнее время.

Дым от пожаров задерживался в западной части Северной Америки на несколько дней, что привело к потенциально опасному качеству воздуха в таких крупных городах, как Портленд, Орегон, Ванкувер и Сан-Франциско. Однако в понедельник погода изменилась, и дым разнесся на восток по струйному течению. Сайт NY Metro Weather сообщил во вторник, что он был виден в небе над Нью-Йорком. CAMS сообщила, что отследила перенос частиц дыма от пожаров на расстояние 8000 километров к востоку, достигнув северной Европы.

По оценкам экспертов, со середины августа в результате возгорания было выброшено более 30 миллионов тонн углекислого газа. Вероятность возникновения пожаров увеличивается с каждым годом по мере потепления планеты.

Масштабы этих пожаров намного превышают уровень за все 18 лет, которые охватывают наши данные мониторинга CMAS с 2003 года, заявил Марк Паррингтон, эксперт по лесным пожарам.