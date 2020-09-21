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Как COVID-19 влияет на климат Земли: неожиданный ответ ученых

Как COVID-19 влияет на климат Земли: неожиданный ответ ученых
Обновлено 20:47 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
Немецкие ученые раскрыли истинное влияние пандемии коронавируса на Землю.

Ученые Технологического института Карлсруэ в Германии раскрыли истинное влияние пандемии коронавируса на климат Земли. Оказалось, что сокращение выбросов углерода из-за пандемии пока никак не сказалось на концентрации углекислого газа в атмосфере. Об исследовании, опубликованном в журнале Remote Sensing, кратко рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали данные о содержании газа в различных слоях атмосферы, полученные с помощью высокоточных инфракрасных спектрометров. Незначительные изменения, вызванные пандемией, трудно обнаружить непосредственно из-за продолжающихся антропогенных выбросов и естественной изменчивости из-за рек и растительного покрова. Поэтому данные сравнили с прогнозами накопления углерода в атмосфере на 2020 год.

По оценкам, пандемия привела к снижению выбросов углерода на восемь процентов в 2020 году из-за уменьшения интенсивности автомобильного движения, а также сокращения числа авиарейсов. Однако, чтобы снизить концентрацию углекислого газа в атмосфере, ограничения должны быть продлены на десятилетия, хотя даже такие меры могут оказаться недостаточными.

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По мнению специалистов, цель Парижского климатического соглашения по ограничению глобального потепления на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных значений может быть достигнута только путем немедленного значительного сокращения выбросов углекислого газа и их дальнейшего снижения. Это означает, что каждый год нужно сокращать выбросы на восемь процентов (от текущих объемов выбросов), постепенно доводя их до нуля к 2055 году.

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Климат, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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