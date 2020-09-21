Как COVID-19 влияет на климат Земли: неожиданный ответ ученых

Немецкие ученые раскрыли истинное влияние пандемии коронавируса на Землю.

Ученые Технологического института Карлсруэ в Германии раскрыли истинное влияние пандемии коронавируса на климат Земли. Оказалось, что сокращение выбросов углерода из-за пандемии пока никак не сказалось на концентрации углекислого газа в атмосфере. Об исследовании, опубликованном в журнале Remote Sensing, кратко рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали данные о содержании газа в различных слоях атмосферы, полученные с помощью высокоточных инфракрасных спектрометров. Незначительные изменения, вызванные пандемией, трудно обнаружить непосредственно из-за продолжающихся антропогенных выбросов и естественной изменчивости из-за рек и растительного покрова. Поэтому данные сравнили с прогнозами накопления углерода в атмосфере на 2020 год.

По оценкам, пандемия привела к снижению выбросов углерода на восемь процентов в 2020 году из-за уменьшения интенсивности автомобильного движения, а также сокращения числа авиарейсов. Однако, чтобы снизить концентрацию углекислого газа в атмосфере, ограничения должны быть продлены на десятилетия, хотя даже такие меры могут оказаться недостаточными.

По мнению специалистов, цель Парижского климатического соглашения по ограничению глобального потепления на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных значений может быть достигнута только путем немедленного значительного сокращения выбросов углекислого газа и их дальнейшего снижения. Это означает, что каждый год нужно сокращать выбросы на восемь процентов (от текущих объемов выбросов), постепенно доводя их до нуля к 2055 году.