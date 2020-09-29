В кратере действующего вулкана появилось смертоносное озеро: впечатляющие фото и видео

В Национальном парке вулканов на Большом острове Гавайи всего за несколько лет в кратере активного вулкана Килауэа образовалось озеро.

Всего несколько лет назад можно было посетить Национальный парк вулканов на Большом острове Гавайи и отправиться посмотреть потрясающее оранжевое свечение бурлящей лавы в кратере вулкана Килауэа. Теперь же, там, где "вчера" бурлила лава, находится одно из самых горячих озер в мире.

После многомесячного извержения Килауэа в 2018 году озеро лавы высохло, а кратер вулкана деформировался. Кратер частично разрушился, и озеро с горячей водой на его месте медленно углублялось и становилось все более объемным.

В августе 2018 года активность вулкана пошла на спад, а летом следующего года в кратере начало происходить нечто неожиданное: из его глубин начала подниматься вода.

И теперь вместо парочки "луж", которые образовались летом 2019 года, находится глубокое озеро. В сентябре 2020 года Гавайская вулканическая обсерватория сообщила, что озеро достигло глубины в 43 метра.

А по данным Геологической службы США температура воды в озере составляет 85 градусов по Цельсию. Вероятно, что вода в водоеме нагревается газами вулкана или близлежащими камнями.

Пока никто не приближается к опасному водоему. Ученые использовали дроны для извлечения образцов и их безопасного анализа, надеясь, что химический состав зарождающегося озера может дать новое представление о том, что происходит в беспокойной зоне под ним.