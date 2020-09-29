Скачать
Вторник, 29.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"В "Окрестино" нам не давали даже воды": девушку из Беларуси на 11 дней бросили в тюрьму из-за участия в протестах
"В "Окрестино" нам не давали даже воды": девушку из Беларуси на 11 дней бросили в тюрьму из-за участия в протестах
Фокин заявил, что не видит войны между Россией и Украиной на Донбассе
Фокин заявил, что не видит войны между Россией и Украиной на Донбассе
"Услышьте меня": Владимир Конкин уверен, что его дочь убили
"Услышьте меня": Владимир Конкин уверен, что его дочь убили
Марта Костюк "зачехлила" ракетку на старте Ролан Гаррос
Марта Костюк "зачехлила" ракетку на старте Ролан Гаррос

В кратере действующего вулкана появилось смертоносное озеро: впечатляющие фото и видео

В кратере действующего вулкана появилось смертоносное озеро: впечатляющие фото и видео
Обновлено 16:09 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В Национальном парке вулканов на Большом острове Гавайи всего за несколько лет в кратере активного вулкана Килауэа образовалось озеро.

Всего несколько лет назад можно было посетить Национальный парк вулканов на Большом острове Гавайи и отправиться посмотреть потрясающее оранжевое свечение бурлящей лавы в кратере вулкана Килауэа. Теперь же, там, где "вчера" бурлила лава, находится одно из самых горячих озер в мире. 

После многомесячного извержения Килауэа в 2018 году озеро лавы высохло, а кратер вулкана деформировался. Кратер частично разрушился, и озеро с горячей водой на его месте медленно углублялось и становилось все более объемным.

В августе 2018 года активность вулкана пошла на спад, а летом следующего года в кратере начало происходить нечто неожиданное: из его глубин начала подниматься вода. 

И теперь вместо парочки "луж", которые образовались летом 2019 года, находится глубокое озеро. В сентябре 2020 года Гавайская вулканическая обсерватория сообщила, что озеро достигло глубины в 43 метра. 

А по данным Геологической службы США температура воды в озере составляет 85 градусов по Цельсию. Вероятно, что вода в водоеме нагревается газами вулкана или близлежащими камнями.

В Мировом океане зафиксировали убийственные "волны жары" - все из-за глобального потепления

Пока никто не приближается к опасному водоему. Ученые использовали дроны для извлечения образцов и их безопасного анализа, надеясь, что химический состав зарождающегося озера может дать новое представление о том, что происходит в беспокойной зоне под ним.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Вулкан, Озеро, Гавайи.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аномально низкая температура и потеря обоняния: заболевший коронавирусом Береза рассказал о симптомах и лечении
02 Путину связали руки: эксперт назвал настоящую причину обострения в Нагорном Карабахе и озвучил сценарии исхода
03 Штурман Ан-26 за несколько минут до катастрофы переписывался с 7-летней дочерью (видео)
04 В Киевском метро погиб зацепер: появились видео с места ЧП
05 Кандидат-"лузер" из "Слуги народа" и бывший ведущий 1+1: кого Пальчевский пытается завести в Киевраду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уступки Кремлю не работают: Украине на примере Армении показали, чего стоит &quot;дружба&quot; с Россией
Украине на примере Армении показали, чего стоит "дружба" с Россией
На юге Украины пронесся мощный торнадо: фото и видео последствий
На юге Украины пронесся мощный торнадо: фото
Турция выступила с жестким заявлением по Карабаху: Кремль невнятно ответил
Турция выступила с жестким заявлением по Карабаху: Кремль невнятно ответил
Меган Маркл и принц Гарри ответили по поводу участия в реалити-шоу на Netflix
Меган Маркл и принц Гарри ответили по поводу участия в реалити-шоу на Netflix
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь