Каким токсическим веществом загрязнили побережье Камчатки: жуткое видео с воздуха

Фенол используется для очистки элементов при нефтепереработке. Он очень токсичен для человека, вызывает химические ожоги, повреждает дыхательную систему и зрение.

Побережье Камчатского полуострова, где заметили признаки экологической катастрофы, было загрязнено вследствие выброса токсического вещества- фенола.

Об этом рассказали на канале Baza в Telegram.

На видеоролике с воздуха четко видно линию между чистой и загрязненной водой. Как известно, ранее в этой части океана стала массово гибнуть рыба, множество людей отравились после купания, и в воде нашли ядовитые вещества.

Смотрите на видео, как все это выглядит с высоты:

По данным канала Baza, специалисты уже нашли в воде нефтяные углеводороды и фенолы.

Стоит заметить, что фенол используется в очистке масел при нефтепереработке, он очень токсичен и опасен.

При контакте с человеческим организмом вещество очень быстро всасывается, вызывает химические ожоги на теле, повреждения дыхательных путей и слизистой оболочки глаз.

Как известно, именно такие симптомы зафиксировали у серферов на Халактырском пляже.