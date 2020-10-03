Дудь рассказал об экологической катастрофе на Камчатке и показал жуткие видео последствий

На берега Камчатки выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Серферы жалуются на ухудшение зрения и першение в горле после погружения в воду.

На Камчатском полуострове океан загрязнился вследствие разлива нефтепродуктов. Об этом Юрию Дудю стало известно от серфера Антона Морозова, превратившего Халактырский пляж в мировую достопримечательность.

"Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили.

Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет", - рассказ он.

Вскоре вода начала мутнеть и густеть. "Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду", - поведал Морозов.

После этого специалистами были проведены исследования воды, которые показали, что в ней зафиксировано превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза.

По словам серфера, с момента случившегося прошел уже почти месяц.

"Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем", - заявил Морозов.

В ответ Министерство природы Камчатского края, спасаясь от волны всеобщего хейта, решило выкрутиться и опубликовало в соцсетях видео чистого Халактырского пляжа

"Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый", - заявляют в ведомстве.

Правда, стало еще хуже – все сразу обратили внимание, что, судя по полосам на песке, пляж прямо перед снимком как следует убрали.