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До 40% тропических лесов Амазонии грозит превращение в саванну

До 40% тропических лесов Амазонии грозит превращение в саванну
Обновлено 03:36 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Около 40% тропических лесов Амазонии могут превратиться в саванну. Это значительно больше, чем считалось ранее.

Исследование, основанное на компьютерных моделях и анализе данных, опубликовано в журнале Nature Communications.

Леса тропической зоны чувствительны к количеству осадков, выпадающих на протяжении длительного времени. Если уровень дождей сократится ниже определенного уровня, многие районы Амазонии превратятся в саванну. 

"Согласно нашим выводам, примерно на 40% территории Амазонки количество осадков сейчас на уровне, при котором лес может существовать в любом виде — как тропический лес или саванна", — объясняет ведущий автор исследования Ари Стаал.

Такие выводы вызывают опасения на фоне того, что сейчас наблюдается тенденция к сокращению числа осадков в некоторых регионах Амазонки, ситуация ухудшается и из-за роста выбросов парниковых газов. 

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Исследователи применили компьютерное моделирование и обнаружили, что по мере роста выбросов, большая часть лесов Амазонки теряет естественную устойчивость и превращается в саванну. Площадь даже самой устойчивой части тропического леса сокращается. 

Стоит отметить, что в исследовании изучались только воздействия изменения климата на тропические леса. Он не оценивал дополнительный стресс от обезлесения в тропиках из-за расширения сельского хозяйства и лесозаготовок.

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Амазонка, Изменения Климата.

Автор:

Телеграф
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