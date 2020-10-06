До 40% тропических лесов Амазонии грозит превращение в саванну

Около 40% тропических лесов Амазонии могут превратиться в саванну. Это значительно больше, чем считалось ранее.

Исследование, основанное на компьютерных моделях и анализе данных, опубликовано в журнале Nature Communications.

Леса тропической зоны чувствительны к количеству осадков, выпадающих на протяжении длительного времени. Если уровень дождей сократится ниже определенного уровня, многие районы Амазонии превратятся в саванну.

"Согласно нашим выводам, примерно на 40% территории Амазонки количество осадков сейчас на уровне, при котором лес может существовать в любом виде — как тропический лес или саванна", — объясняет ведущий автор исследования Ари Стаал.

Такие выводы вызывают опасения на фоне того, что сейчас наблюдается тенденция к сокращению числа осадков в некоторых регионах Амазонки, ситуация ухудшается и из-за роста выбросов парниковых газов.

Исследователи применили компьютерное моделирование и обнаружили, что по мере роста выбросов, большая часть лесов Амазонки теряет естественную устойчивость и превращается в саванну. Площадь даже самой устойчивой части тропического леса сокращается.

Стоит отметить, что в исследовании изучались только воздействия изменения климата на тропические леса. Он не оценивал дополнительный стресс от обезлесения в тропиках из-за расширения сельского хозяйства и лесозаготовок.