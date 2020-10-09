Остались только камни: в Крыму пересох самый большой водопад (видео)

В оккупированном Крыму пересох самый известный водопад Учан-Су. Очевидцы сняли происшествие на видео и поделились записью в Twitter.
Каміння з неба. Водоспад Учан-су пересох pic.twitter.com/qu7K7o8W8R
— 11 селюків Снєжани (@glory2ua) October 9, 2020
На кадрах видно только каменистую сухую скалу, где полностью отсутствуют потоки воды.
Стоит отметить, что водопад Учан-Су является самым высоким водопадом Крыма (высота составляет 98,5 метров). Он находится на юго-западных склонах Ялтинской яйлы в шести километрах к западу от Ялты.
Еще летом этот водопад выглядел по-другому. Стоит только посмотреть на эти фото, сделанные туристами в июле 2020 года.
Водопад Учан-су . pic.twitter.com/LAAxXgwi32
— Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) July 7, 2020
Ранее сообщалось о том, что в Крыму также высохло Новоульяновское водохранилище. Тогда в сети были выложены фотографии пересохшего водоема.
Также напомним, недавно российский ученый Юрий Медовар рассказал "Телеграфу" о серьезных экологических последствиях, которые грозят Крыму из-за проблем с водой.