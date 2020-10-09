Остались только камни: в Крыму пересох самый большой водопад (видео)

В сети появились кадры пересохшего заповедного крымского водопада Учан-Су, который является самым большим на полуострове.

В оккупированном Крыму пересох самый известный водопад Учан-Су. Очевидцы сняли происшествие на видео и поделились записью в Twitter.

Каміння з неба. Водоспад Учан-су пересох pic.twitter.com/qu7K7o8W8R — 11 селюків Снєжани (@glory2ua) October 9, 2020

На кадрах видно только каменистую сухую скалу, где полностью отсутствуют потоки воды.

Стоит отметить, что водопад Учан-Су является самым высоким водопадом Крыма (высота составляет 98,5 метров). Он находится на юго-западных склонах Ялтинской яйлы в шести километрах к западу от Ялты.

Еще летом этот водопад выглядел по-другому. Стоит только посмотреть на эти фото, сделанные туристами в июле 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму также высохло Новоульяновское водохранилище. Тогда в сети были выложены фотографии пересохшего водоема.

Также напомним, недавно российский ученый Юрий Медовар рассказал "Телеграфу" о серьезных экологических последствиях, которые грозят Крыму из-за проблем с водой.