Скачать
Среда, 14.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В Киеве проходит многолюдный марш ко Дню защитника Украины (видео)
В Киеве проходит многолюдный марш ко Дню защитника Украины (видео)
Азербайджан занял несколько населенных пунктов в Карабахе и уничтожил ракетные комплексы Армении (карта, видео)
Азербайджан занял несколько населенных пунктов в Карабахе и уничтожил ракетные комплексы Армении (карта, видео)
Бущан стал лучшим вратарем в Лиге наций
Бущан стал лучшим вратарем в Лиге наций
Как уберечься от коронавируса на избирательном участке: украинцам дали важные советы
Как уберечься от коронавируса на избирательном участке (Видео)

Большой Барьерный риф потерял половину кораллов с 1995 года

Большой Барьерный риф потерял половину кораллов с 1995 года
Обновлено 21:31 Сегодня Телеграф Фото: pexels
Исследование показало, что с 1995 года Большой Барьерный риф Австралии потерял более половины своих кораллов из-за потепления морей, вызванного изменением климата.

Ученые обнаружили, что в самой большой системе рифов мира исчезли все виды кораллов. Об этом сообщает ВВС.

Согласно исследованию, проведенному учеными Центра передового опыта в исследовании коралловых рифов Совета по исследованиям Австралии (ARC), наибольшее сокращение количества кораллов пришлось на 2016-2017 годы, когда произошло массовое обесцвечивание кораллов.

Ученые оценили состояние и размер колоний кораллов и обнаружили, что численность кораллов всех размеров и видов сократилась более чем на 50%, но особенно среди ветвящихся и табличных кораллов. Это крупные структурные виды, которые обычно обеспечивают среду обитания для рыб и других морских обитателей.

Климатический кризис: в ООН прогнозируют превращение мира в "необитаемый ад для миллионов людей"
Климатический кризис: в ООН прогнозируют превращение мира в "необитаемый ад для миллионов людей"Читать полностью

Профессор Терри Хьюз, соавтор исследования, сказал, что эти типы кораллов больше всего пострадали от последовательного массового обесцвечивания, которое повредило две трети рифа.

Обесцвечивание происходит, когда кораллы в состоянии стресса вытесняют водоросли, известные как зооксантеллы, которые придают им цвет.

Кораллы могут восстановиться, если вернутся нормальные условия, но на это могут потребоваться десятилетия.

"Нельзя терять время - мы должны как можно скорее резко сократить выбросы парниковых газов", - заявили исследователи.

Отметим, что в прошлом году официальное агентство правительства Австралии по рифу подтвердило, что потепление, вызванное деятельностью человека, остается самой большой угрозой для выживания рифа в долгосрочной перспективе.

Ранее "Телеграф" писал, что ученые нашли новый подход к усилению термостойкости коралла от тепловых стрессов с помощью модифицированных микроводорослей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Австралия, Глобальное потепление, Большой Барьерный риф, Кораллы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Даже камеры с СССР остались": сеть насмешил запуск ракеты с Байконура на МКС (видео)
02 Стало известно, где сейчас мэр Харькова Геннадий Кернес
03 В центре Киева случилась потасовка из-за гимна России (видео)
04 С Днем защитника Украины! Картинки и открытки для поздравления на праздник
05 Чудо в Киеве: Украина впервые в истории обыграла Испанию (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский озвучил первый вопрос своего &quot;референдума&quot; 25 октября (видео)
Зеленский озвучил первый вопрос своего "референдума" 25 октября (видео)
Бойцам тарелок не хватило? Сеть возмутило фото визита Зеленского и Ермака в зону ООС на Донбассе
Бойцам тарелок не хватило? Сеть возмутило фото визита Зеленского и Ермака в зону ООС на Донбассе
Медики уже ползают, частные клиники забиты: волонтер поразила историей борьбы с коронавирусом
Медики уже ползают, частные клиники забиты: волонтер поразила историей борьбы с коронавирусом
Падалко, Зибров, Джамала и другие: как звезды поздравили с Днем защитника Украины
Падалко, Зибров, Джамала и другие: как звезды поздравили с Днем защитника Украины
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь