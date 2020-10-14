Большой Барьерный риф потерял половину кораллов с 1995 года

Исследование показало, что с 1995 года Большой Барьерный риф Австралии потерял более половины своих кораллов из-за потепления морей, вызванного изменением климата.

Ученые обнаружили, что в самой большой системе рифов мира исчезли все виды кораллов. Об этом сообщает ВВС.

Согласно исследованию, проведенному учеными Центра передового опыта в исследовании коралловых рифов Совета по исследованиям Австралии (ARC), наибольшее сокращение количества кораллов пришлось на 2016-2017 годы, когда произошло массовое обесцвечивание кораллов.

Ученые оценили состояние и размер колоний кораллов и обнаружили, что численность кораллов всех размеров и видов сократилась более чем на 50%, но особенно среди ветвящихся и табличных кораллов. Это крупные структурные виды, которые обычно обеспечивают среду обитания для рыб и других морских обитателей.

Профессор Терри Хьюз, соавтор исследования, сказал, что эти типы кораллов больше всего пострадали от последовательного массового обесцвечивания, которое повредило две трети рифа.

Обесцвечивание происходит, когда кораллы в состоянии стресса вытесняют водоросли, известные как зооксантеллы, которые придают им цвет.

Кораллы могут восстановиться, если вернутся нормальные условия, но на это могут потребоваться десятилетия.

"Нельзя терять время - мы должны как можно скорее резко сократить выбросы парниковых газов", - заявили исследователи.

Отметим, что в прошлом году официальное агентство правительства Австралии по рифу подтвердило, что потепление, вызванное деятельностью человека, остается самой большой угрозой для выживания рифа в долгосрочной перспективе.

Ранее "Телеграф" писал, что ученые нашли новый подход к усилению термостойкости коралла от тепловых стрессов с помощью модифицированных микроводорослей.