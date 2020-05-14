Модифицированные микроводоросли защитили кораллы от обесцвечивания

Коралловые рифы по всему миру страдают от обесцвечивания, которое вызывает повышение температуры воды на фоне глобальных изменений климата. Так, Большой Барьерный риф в Тихом океане недавно пережил свое третье массовое обесцвечивание за пять лет — после того, как в феврале этого года была зафиксирована самая высокая температура океана для этого месяца. Снимки показали, что в течение последних двух недель марта 25 процентов рифа были обесцвечены сильно, еще 35 процентов — умеренно. Впервые в истории одновременно северная, центральная и южная части рифа оказались поражены.
Дело в том, что, когда Мировой океан становится слишком теплыми, кораллы — известковые органогенные геологические структуры, образованные колониальными коралловыми полипами и некоторыми видами водорослей — теряют свои разноцветные микроводоросли Symbiodiniaceae, которые живут в их тканях и служат пищей для них. Это приводит к тому, что кораллы обесцвечиваются и со временем умирают от голода.
Патрик Бюргер из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии вместе с коллегами из Австралийского института морских наук (AIMS) и Мельбурнского университета задался вопросом, как можно помочь кораллам выжить в более теплых водах, увеличив тепловую устойчивость их симбиотических водорослей.
Обесцвеченные кораллы. Белый скелет демонстрирует, что коралл страдал от сильного теплового стресса и потерял свой важный водорослевый симбионт, который обеспечивает большую часть его питания посредством фотосинтеза
"Коралловый покров Большого барьерного рифа сократился примерно наполовину из-за летней жары в 2016 и 2017 годах, за этим последовало сокращение численности коралловых личинок на 89% в 2018 году. Хотя кораллы адаптируются к изменяющимся условиям, их быстрая гибель указывает на то, что скорость изменения климата опережает естественную скорость адаптации кораллов", — объясняют ученые.
Как рассказывается в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, команда изолировала микроводоросли от кораллов и культивировала их в специализированной лаборатории. Используя технику, называемую "направленной эволюцией", они in vitro подвергали культивируемые микроводоросли воздействию более высоких температур — до 31 ° C — в течение четырех лет. В итоге водоросли развили генетические изменения и смогли адаптироваться к жизни в более жарких условиях.
Затем исследователи взяли личинок кораллов Большого Барьерного рифа, смешали их либо с обычными водорослями, либо с термостойкими — и вновь на протяжении недели нагревали до 31 ° C (именно при такой температуре начинается процесс обесцвечивания). Коралл, внутри которого жили обычные водоросли, в итоге быстро утратил свой цвет, а вот коралл с модифицированными термостойкими водорослями остался здоровым.
"Наш новый подход усиливает термостойкость коралла путем манипулирования его микроводорослями, что служит ключевым фактором в термостойкости коралла", — говорит Бюргер. Авторы отмечают, что результаты их работы уже многообещающие, но необходимы дополнительные исследования, чтобы проверить, можно ли использовать термостойкие водоросли для предотвращения обесцвечивания не только у молодых, но и у взрослых кораллов. Кроме того, нужно выяснить, сработает ли такой метод с разными видами кораллов.
Бюргер также отметил, что борьба с изменением климата по-прежнему остается самым главным способом для спасения рифов, но ученые разрабатывают и "искусственные" методы для защиты кораллов — на тот случай, если человечеству не удастся сократить выбросы парниковых газов и замедлить темы глобального потепления.
Однако еще в мае 2017 года специалисты заявили, что масштабные меры, которые планируется направить на спасение Большого Барьерного рифа до 2050 года, не принесут результатов. Эксперты констатировали: спасти риф не получится и стоит сосредоточиться на сохранении хотя бы его "экологической функции".