Очень бедно и очень странно: журналист рассказал, как российский Север превратился в "китайское развлечение"

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11:47 Сегодня Телеграф Фото: facebook Никиты Могутина
Автор российского новостного проект Baza Никита Могутин побывал на Кольском полуострове - в селе Териберки, которое стало прообразом города Прибрежный в фильме "Левиафан" Андрея Звягинцева.

Три дня дали возможность журналисту прочувствовать как там очень красиво, но очень бедно. Своими впечатлениями он поделился с подписчиками в Facebook

- Милая деталь - местные жители не любят "Левиафан" Звягинцева, говорят, что он создал им образ грязных алкоголиков, - отметил Никита Могутин. - Но невероятная окружающая их природа, в которую сложно поверить, засыпана битым стеклом, бутылками, обломками мангалов, пакетами, упаковками от чипсов, диванами, гнилыми стульями, битыми машинами и прочими отходами. На берегу возле домов ощутимо воняет канализацией - океан всё унесёт, смоет. Природа для местных жителей - это привычная данность. В Исландии за вытаптывание мхов на скалах штрафуют на тысячи евро. В России же так много всего, что ничего и не жалко.

Журналист отмечает, что поехать в Териберки стоит ради "невозможной красоты, огромного прозрачного воздуха, тишины и какого-то очень важного для русского сердца отчаяния". При этом Никита Могутин считает, что село представляет собой "совершенно отвратительное смешением наивной жадности людей, на которых вдруг свалились деньги и окружающей нищеты и грязи".

- Если местные власти ремонтируют дома, они обшивают их самым дешёвым разноцветным сайдингом, - продолжает приводить примеры журналисты. - В итоге гнилые, невероятно фактурные заброшенные бараки соседствуют с чем-то, похожим на лужковские торговые центры возле метро. Если это не поменяется, тем местам осталось всего несколько лет, потом они превратятся в северный Адлер - грязный, бестолковый, бездушный, бессмысленный.

Также Никита Могутин отмечает, что русский север давно уже стал китайским развлечением и российским туристам здесь не особо рады. Хотя местным сейчас выбирать не приходится.

- Китайцы любят путешествовать, а тут ещё и полярное сияние в лютых декорациях умирающей цивилизации, - поясняет жунралист. - Отличная и очень понятная деталь - названия всех местных магазинов, гостиниц и ресторанов продублированы китайскими иероглифами. Рано темнеет, поэтому вывески в большинстве своём святящиеся, как табло обменников. Бредёшь так по русской хтони меж деревянных бараков и вдруг - 食物. И ниже, мелко - "Продукты". Жители Териберки очень любят китайцев, а русских - не очень. У китайцев есть деньги, а у русских их сильно меньше. Но сейчас китайцев в Териберке нет из-за пандемии, поэтому жители перебиваются тем, что дают.

Расценки для туристов сейчас такие, приводит пример Никита Могутин: чашка кофе - 150 рублей, обед в ресторане с морепродуктами, которых поймали прямо под окнами, - в районе 3 тыс. рублей, краб - 8 тыс. рублей за кило, кусок жареной оленины - 1,5 тыс. рублей. Часовая прогулка на катере обойдется в 7 тыс. рублей, а развлечение "охота за сиянием" - в 6 тыс. рублей, причем половину обещают вернуть, если северное сияние не получится увидеть.

"Левиафан" - российская социальная драма, снятая Андреем Звягинцевым в 2014-м году, интерпретация библейского сюжета. Левиафаном в Ветхом Завете называют мифологическое морское чудовище, а в фильме этот образ используется как метафора государственной власти. В центре истории — живущий на севере Николай, который вместе с отцом построил дом и мастерскую. Но его нормальная жизнь рушится из-за того, что мэр городка положил глаз на земельный участок у воды. Николай лишается не только жилища, но и работы, но не может отстоять свои интересы ни при помощи милиции, ни в суде, потому что в российской глубинке царит беззаконие.

Напомним, что в 2015 году "Лефиафан" был номинирован на премию "Оскар" в категории лучший фильм на иностранном языке.

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Левиафан, Север, Андрей Звягинцев, Никита Могутин.

Автор:

Телеграф
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