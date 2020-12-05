В сети появились фото огромного дрейфующего айсберга

В сети попали несколько снимков гигантского ледника A-68, дрейфующего Атлантикой в сторону заморской территории Великобритании острова Южная Джорджия.

Об этом сообщается на странице британской правительственной организации BFSAI в Facebook.

Военный самолет RAF A400M провел разведку над айсбергом A-68, который в настоящее время проходит через Южный антарктический фронт и продолжает свой курс в направлении к острову.

Отмечается, что из-за огромного размера айсберга было невозможно полностью запечатлеть его за один снимок, но пилотам удалось предоставить фото "крупным планом".

Вес ледника А-68 составляет около одного триллиона тонн. Он откололся еще 2017 года в Антарктиде и теперь дрейфует в сторону Южной Джорджии.

Ранее ученые пришли к выводу, что ледники в Гренландии тают с бешеной скоростью, и это значительно превышает все показатели за последние 12 000 лет.