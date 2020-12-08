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К концу века может быть потеряно до 92% альпийских ледников

К концу века может быть потеряно до 92% альпийских ледников
01:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

К концу века из-за изменения климата может быть потеряно до 92% альпийских ледников.

Как сообщает BBC, такие выводы сделали британские ученые из проекта "Изменения" Университета Аберистуита.

Четыре тысячи ледников горного хребта включают популярные горнолыжные курорты, такие как Церматт в Швейцарии и Тинь во Франции. Ледники этих горнолыжных курортов почти исчезнут. Также будут затронуты альпийские экосистемы.

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Исследования охватывают весь регион европейских Альп и основываются на данных и прогнозах климата за 200 лет, охватывающих период с 1901 по 2100 годы.

Они смоделировали то, что называют экологической "высотой линии равновесия" (ELA) долинных ледников через Альпы. Это высота, на которой количество снега и льда, которое накапливается, равно количеству, которое тает или испаряется за год.

Эта мера помогла исследователям сделать прогнозы вероятной реакции ледников на изменение климата, которая, как они ожидают, будет "быстрой и сильно изменчивой".

Стоить добавить, что недавно был запечатлен огромный ледник A-68, весом около одного триллиона тонн. Сейчас он дрейфует Атлантикой в сторону заморской территории Великобритании.

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Все по теме:

Альпы, Ледники, Климат, Изменение климата.

Автор:

Телеграф
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