В Азовском море будут истреблять медуз: биолог назвала причину

В последнее время в Азовском и Черном морях стало слишком много медуз, которые мешают жить рыбам. Поэтому их будут уничтожать.

Об этом сообщила кандидат биологических наук Татьяна Денисенко.

По ее словам, "ушлые злодейки устраивают на местности голодные игры": медузы выедают большую часть зоопланктона и оставляют молодых рыб без еды. Из-за этого мальки хуже растут, плохо адаптируются к зиме и дают меньше потомства.

Сильнее всего это бьет по тюльке и хамсе: за год добыча последней сократилась на 28,6%.

Как так получилось?

Нашествие медуз связано с повышением уровня соли в Азовском море. Поскольку, в последние годы речная вода недостаточно разбавляет акваторию, а это суперкомфортная среда для их размножения.

На данный момент у ученых есть два варианта, что делать:

заселять в море хищников, которые будут есть медуз;

вылавливать их и перерабатывать.

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