Высыхающие в Крыму водохранилища показали на фото из космоса

Об ужасном состоянии крымской водной системы на оккупированной территории сообщили 20 ноября на презентации результатов мониторинга водных ресурсов Крыма по данным спутниковой съемки.

Данные космической съемки свидетельствуют о значительном ухудшении состояния водных ресурсов в Крыму. По информации, "площадь водного зеркала" полуострова в 2020 году по сравнению с 2015 годом в среднем сократилась на 32%.

"За указанный период объем Фронтового водохранилища сократился в два раза, озеро Ачи практически пересохло, также видно существенное сокращение объемов Симферопольского водохранилища. В целом, площадь водохранилищ Крыма сократилось на 43%, озер - на 25%", - сообщила ведущий научный сотрудник Института агроэкологии и природопользования Татьяна Кучма.

Директор по производству ГУП "Вода Крыма" Игорь Данилович рассказал "что при проектном объеме 36 млн Симферопольского водохранилища осталось 4,900. Партизанское - из 34 млн проектного, осталось 5 млн кубов, в Аянском - 3,900 проектный объем, а осталось всего лишь 300 тысяч метров кубических".

Отметим, Северо-Крымский канал на 85% обеспечивал Крым пресной водой. С мая 2014 года поставки воды были приостановлены из-за оккупации полуострова Россией. Украинские власти заявляют, что не собираются обсуждать вопрос восстановления водоснабжения пока Крым не будет возвращен Украине.

Что будет с украинским полуостровом и как можно разрешить ситуацию читайте в материале "Телеграф": "Без воды с материковой Украины Крым превратится в пустыню, - российский ученый".