Принесет из южных стран: в Украине может появиться малярия

В результате глобального потепления в Украине могут появиться новые болезни. Так, из южных стран может перебраться малярия.

Об этом сообщили в материале РБК-Украина "Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир".

Согласно прогнозу Министерства защиты окружающей среды в Украине также может появиться энцефалитный клещ.

"Следует ожидать и таких нежелательных гостей, как малярия и другие инфекционные заболевания. Также изменения флоры и фауны, которые не присущи нашей стране", - сообщил глава министерства Роман Абрамовский.

Он считает, что пока невозможно спрогнозировать, как это повлияет на украинцев.

Малярия - смертельная болезнь, которую вызывают простейшие рода Plasmodium. Возбудитель попадает в организм человека через укус комара.

Стоит напомнить, что на утро пятницы, 12 февраля в Украине зафиксировали 4 773 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. При этом за сутки умерло 116 человек.