Принесет из южных стран: в Украине может появиться малярия

В результате глобального потепления в Украине могут появиться новые болезни. Так, из южных стран может перебраться малярия.
Об этом сообщили в материале РБК-Украина "Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир".
Согласно прогнозу Министерства защиты окружающей среды в Украине также может появиться энцефалитный клещ.
"Следует ожидать и таких нежелательных гостей, как малярия и другие инфекционные заболевания. Также изменения флоры и фауны, которые не присущи нашей стране", - сообщил глава министерства Роман Абрамовский.
Он считает, что пока невозможно спрогнозировать, как это повлияет на украинцев.
Малярия - смертельная болезнь, которую вызывают простейшие рода Plasmodium. Возбудитель попадает в организм человека через укус комара.
Стоит напомнить, что на утро пятницы, 12 февраля в Украине зафиксировали 4 773 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. При этом за сутки умерло 116 человек.