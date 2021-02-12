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Пятница, 12.02.2021
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Принесет из южных стран: в Украине может появиться малярия

Принесет из южных стран: в Украине может появиться малярия
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В результате глобального потепления в Украине могут появиться новые болезни. Так, из южных стран может перебраться малярия.

Об этом сообщили в материале РБК-Украина "Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир".

Согласно прогнозу Министерства защиты окружающей среды в Украине также может появиться энцефалитный клещ. 

"Следует ожидать и таких нежелательных гостей, как малярия и другие инфекционные заболевания. Также изменения флоры и фауны, которые не присущи нашей стране", - сообщил глава министерства Роман Абрамовский

Он считает, что пока невозможно спрогнозировать, как это повлияет на украинцев.

Малярия - смертельная болезнь, которую вызывают простейшие рода Plasmodium. Возбудитель попадает в организм человека через укус комара.

Стоит напомнить, что на утро пятницы, 12 февраля в Украине зафиксировали 4 773 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. При этом за сутки умерло 116 человек.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Болезни, Малярия.
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