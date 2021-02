Избраны лучшие научные фото года

Общество объявило победителей конкурса научного фотографа 2021 года. Выставка победивших изображений проходит на фестивале Манчестер науки, который проходит в цифровой форме с 12 по 21 февраля. В конкурсе была представлена тема изменения климата.

Фотограф: Simon Brown/RPS SPoY 2021

Ортофотография SS Thistlegorm, сделанная Саймоном Брауном. Обломки SS Thistlegorm, корабля, затонувшего в Красном море в 1941 году, на изображении, полученном из 15 005 кадров. Каждый был настроен так, чтобы он давал вид «прямо вниз», прежде чем был помечен данными GPS и объединен с другими. Этот корабль является хорошо известным местом для рекреационных погружений (дайверы внизу справа) и постепенно становится частью местного кораллового рифа.

Фотограф: Katy Appleton/RPS SPoY 2021

Научный фотограф года Rainbow Shadow Selfie от Кэти Эпплтон Sunlight отображает спектр на стене, прошедшей через призму.

Фотограф: Sue Flood/RPS SPoY 2021

Северный полюс под водой, автор - Сью Флуд Указатель с изображением северного полюса на 90 градусах северной широты размещен на морском льду, в основном покрытом водой. Каждый год ледяной покров Арктики уменьшается, что является прямым результатом изменения глобального климата.

Фотограф: Raymond Zhang/RPS SPoY 2021

Молодой научный фотограф года Эмиссар Аполлона, Раймонд Чжан Электростанция концентрированной солнечной энергии (CSP) в Китае. 12000 зеркал отражают солнечный свет в сторону центральной башни, где нагревается нитрат натрия.

Фотограф: David Maitland/RPS SPoY 2021

Паттерны Тьюринга - BZ. Реакция доктора Дэвида Мейтленда. Гипнотические паттерны, сформированные реакцией Белоусова-Жаботинского (BZ) в чашке Петри.

Фотограф: Kym Cox/RPS SPoY 2021

Серия Bubble-Beats, "My Way" Фрэнк Синатра, автор - Ким Кокс. На этой серии изображений показан мыльный фильм перед громкоговорителем во время проигрывания песни My Way. Разные частоты звука создают различную толщину мыльной пленки, которая здесь проявляется разными цветами.

Фотограф: David Huamani B/RPS SPoY 2021

Уловитель тумана , Дэвид Мартин Хуамани Бедойя Доставление воды в засушливые районы - основная проблема самообеспечения во многих областях. В Мокегуа, Перу, развешивают листы сетки размером около 10 х 5 м. Они обеспечивают места конденсации капель воды в утреннем тумане, позволяя собирать их для орошения общинных ферм.

Фотограф: Rasmus Degnbol/Redux/RPS SPoY 2021

Гиганты в движении. Автор Расмус Дегнбол. Лопасть длиной 78 метров для морской ветряной турбины, пересекающая круговую развязку в городе Тарп, Дания.

Фотограф: Nuno Perestrelo/RPS SPoY 2021

Ло Уэко - Нуно Перестрело Ученые осторожно извлекают камни из окаменелых позвонков динозавра, обнаруженного в районе Ло Уэко недалеко от Куэнки, Испания. Огромное месторождение верхнего мела (100–66 млн лет назад), открытое строителями в 2007 году.

Фотограф: Wojciech Nawrocki/RPS SPoY 2021

Обесцвечивание кораллов, автор - Войцех Навроцкий. Крупным планом - кораллы, подвергшиеся обесцвечиванию. Это происходит, когда коралловые полипы изгоняют водоросли, живущие в их тканях, в ответ на стрессовые стимулы. Водоросли производят до 90% энергии коралла.

Фотограф: RPS SPoY 2021

Эксперимент Synlight в DLR , Кристиан Люниг Некоторые из 149 ксеноновых дуговых ламп, которые составляют эксперимент Synlight. Это создает интенсивность света в 10000 раз большую, чем падающее излучение от солнца, и используется в экспериментах по производству топлива.

Фотограф: Rafael Fernandez/RPS SPoY 2021

Сеть, душащая океан. Автор Рафаэль Фернандес. Кашалот запутался в выброшенной рыболовной сети. Выброшенные рыболовные снасти, известные как призрачные снасти, составляют до 640 000 тонн, или 10% от всего морского мусора.

Фотограф: Abdul Momin/RPS SPoY 2021

Мертвую реку Абдул Момин ведет скот по песчаной отмели в поисках воды и растительности. Снимок был сделан в Гайбандхе, Бангладеш, где из-за изменения русла реки Брахмапутра многие деревни оказались вдали от пресной воды для своих стад.

Фотограф: Enrico Sacchetti/RPS SPoY 2021

Продвинутая Дева +, автор Энрико Саккетти. Северная часть обсерватории Гравитационных Волнов Продвинутой ДЕВА +. VIRGO + состоит из двух рычагов, каждая длиной 3 км, расположенных под прямым углом друг к другу. Лазерные лучи проходят вверх и вниз по этим трубкам, прежде чем объединятся в интерференционную картину.

Фотограф: Solmaz Daryani/RPS SPoY 2021

"Изменение климата в Афганистане", Солмаз Дариани Три девочки попали в пыльную бурю по пути в школу в Бамиане, Афганистан.

Фотограф: Norm Barker/RPS SPoY 2021

Кость динозавра, автор Норм Баркер. На полированном срезе окаменелой кости динозавра, увиденном в микроскоп, видны цвета, вызванные минеральными отложениями. Разные цвета обусловлены изменением содержания минералов по мере образования окаменелостей и не отражают основную структуру кости.

Фотограф: Richard Germain/RPS SPoY 2021

Сферическая аберрация Ричарда Жермена Простая сферическая линза, помещенная в трубку с узором, искажает проходящий через нее свет.

