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Человечество может остаться без шоколада: озвучены сроки

Человечество может остаться без шоколада: озвучены сроки
06:35 Сегодня Телеграф

Человечество может лишиться шоколада уже к 2040 году из-за изменения климата на планете.

Об этом предупреждают в Организации Объединенных Наций в воскресенье, 7 марта.

"Шоколадное дерево растет только на узкой полоске вдоль экватора между 20º северной и южной широты, где климат достаточно теплый и влажный. Более половины мирового производства шоколада дают Кот-д’Ивуар и Гана", - говорится в сообщении на странице ООН в Facebook.

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Какао, или шоколадное дерево (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma). Родиной какао являются дождевые леса Амазонки, но после великих географических открытий какао и кофе как бы обменялись ареалами: какао наиболее интенсивно возделывается в субэкваториальной Африке, там собирают 69 % мирового урожая бобов какао.

Самый крупный производитель — Кот-д’Ивуар, на который приходится около 30 % годового урожая во всем мире. Другими крупными производителями являются: Индонезия, Гана, Нигерия, Бразилия, Камерун, Эквадор, Доминиканская республика, Малайзия и Колумбия. Наиболее низкая средняя урожайность наблюдается в Центральной Америке.

Деревья какао не выносят прямого действия солнечных лучей, эта особенность учитывается на плантациях, необходимое затенение достигается смешанными посадками кокосовых пальм, банановых, каучуковых, манговых деревьев и авокадо. Частично используются и местные деревья. Таким образом, создается определённая защита от ветра, а высота деревьев ограничивается 6 метрами, что облегчает сбор урожая.

Как сообщалось, из-за потепления в среднесрочной перспективе на севере Сибири может прекратить свое существование тундра, что грозит как потерей этой экосистемы, а следовательно и утратой значительной части биологического разнообразия, так и масштабными для России.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

ООН, Глобальное потепление, Климат, Какао-дерево, шоколадное дерево.
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